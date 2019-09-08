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На выборах губернатора Республики Алтай лидирует кандидат от «Единой России»

Кандидат от «Единой России», врио главы республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные на мониторах ЦИК. По итогам подсчета 1,27% протоколов Хорохордин получает 54,65% голосов. На втором месте Виктор Ромашкин от КПРФ (35,86%), а на третьем – Дмитрий Софронов от ЛДПР (7,71%).

В марте Александр Бердников, который тогда занимал пост главы Республики Алтай, подал заявление об отставке. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил на должность врио руководителя региона Хорохордина.

Наиболее сложными для власти, как говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, а также по оценкам экспертов, считаются выборы губернатора Алтая, Вологодской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга. На Сахалине по итогам обработки более 80% протоколов так же, как и Республике Алтай, лидирует кандидат от власти – самовыдвиженец и врио губернатора Валерий Лимаренко, которого назначил на пост Путин. У него 60,49%.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.