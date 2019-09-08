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Кандидаты от власти побеждают в Волгоградской, Вологодской и Астраханской областях

В Волгоградской, Астраханской и Вологодской областях побеждают кандидаты от власти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторов ЦИК.

В первом регионе по итогам обработки 0,07% протоколов лидирует врио губернатора Андрей Бочаров, выдвинутый от партии «Единая Россия». Он набирает 65,64% голосов. У кандидата от КПРФ Алексея Бурова – 19,96%, у Владимира Рублева от ЛДПР – 8,23%, а у Сергея Полещука от «Справедливой России» – 2,67%.

В Астраханской области также лидирует врио губернатора – самовыдвиженец Игорь Бабушкин. По итогам подсчета 0,17% протоколов у него 60,91% голосов. За ним следуют кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков (16,36%), Николай Арефьев от КПРФ (10,75%) и Сергей Сычев от Партии пенсионеров (6,97%).

В Вологодской области по итогам обработки 0,31% протоколов побеждает действующий губернатор Олег Кувшинников. Он набирает 73,01% голосов. У Ольги Шириковой от ЛДПР – 15,1%, у Маргариты Савоськиной от «Справедливой России» – 6,06%.

Волгоградская, Астраханская и Вологодская области – три из шести регионов, где источники «Ведомостей», а также эксперты предсказывали наиболее сложную ситуацию для власти. В список входят Республика Алтай, Сахалинская область и Санкт-Петербург. В Алтае и на Сахалине, согласно первым итогам обработки протоколов, обнародованным ЦИК, тоже побеждают кандидаты от власти, занимающие должность врио губернатора: это единоросс Олег Хорохордин и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. По Петербургу данных пока нет.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.