Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Роман Пименов / ТАСС

Александр Беглов, занимающий должность временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра. У Беглова 56% голосов. У кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова – 21,4%, у Надежды Тихоновой от «Справедливой России» – 19%. Как отмечает ВЦИОМ, отказались от ответа почти половина – 44,9% – респондентов.

Также ВЦИОМ указывает, что на выборы главы Республики Алтай явка составила 46,9%. Лидирует Олег Хорохордин от «Единой России» – у него 61,4%. Виктор Ромашкин от КПРФ набирает 28%.

На выборы в Мурманской области пришли 34,6% избирателей. Там также первое место у единоросса Андрея Чибиса – 63,1%. Второе место получает кандидат от ЛДПР Максим Белов – 17,8%.

Выборы губернатора Астраханской области прошли при явке в 29,3%, указывают результаты экзитполов. Там первое место может занять самовыдвиженец Игорь Бабушкин, набирающий 80,4%. Его соперник из КПРФ Николай Арефьев набирает около 11,1%.

ЦИК обнародовал итоги обработки лишь 0,2% протоколов. Беглов, согласно этим данным, набирает 84,43%, в то время как Амосов – 9,43%, а Тихонова – 5,68%.

Петербург – один из регионов, в котором источники «Ведомостей», близкие к Кремлю, а также эксперты предсказывали сложные для власти выборы губернатора. Изначально предполагалось, что у Беглова будет пять соперников, однако двое – от КПРФ и ЛДПР – не стали участвовать в голосовании. Кандидат от коммунистов Владимир Бортко снялся с выборов на прошлой неделе, а член ЛДПР Олег Капитанов – еще на самом старте кампании, летом. Врио губернатора предложил последнему пост в городской администрации.

Кремль объявил о решении президента Владимира Путина сменить главу Петербурга в октябре прошлого года. Врио губернатора вместо Георгия Полтавченко, который руководил регионом с 2011 г., было предложено стать Беглову. До этого он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Ранее прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму. В фонде пояснили, что получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков: в некоторых округах процент отказов превысил 70%, по остальным округам он находится на уровне 45–50%.