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РБК: бывшие акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

Бывшие акционеры ЮКОСа обвинили российские власти в заключении нескольких секретных сделок со свидетелями по международному делу, которое тянется с 2005 г., пишет РБК. Российской стороне необходимо было, чтобы свидетели дали выгодные для России показания, считают экс-акционеры ЮКОСа. Во второй половине сентября (23-24 и 30 сентября) в Гааге состояться в суде слушания по международному делу ЮКОСа, рассказал РБК представитель GML, представляющей интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Данную информацию подтвердил 9 сентября Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), представляющий интересы России. Решение апелляционного суда Гааги по жалобе экс-акционеров, пытающихся оспорить отказ международного арбитража взыскать с России $50 млрд компенсации, может быть вынесено в 2020 г.

По информации РБК, ознакомившегося с поданными в суд документами, на 643 страницах офшорные структуры Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (владели 70,5% ЮКОСа) пытаются обосновать позицию экс-акционеров по пяти пунктам: необходимость применения целиком Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), подписанного Россией в 1994 г., но не ратифицированного; необходимость признания легитимными иностранных инвесторов, защищенных ДЭХ; необходимость признания верным расчета убытков, которые ранее получили экс-акционеры из-за действий России (Россия утверждает, что им неоправданно присудили не менее $21,7 млрд); необходимость признания ключевого аргумента России о незаконной приватизации ЮКОСа неубедительным; недобросовестное поведение России на судебном процессе (сокрытие улик, дезинформация, предоставление ненадежных свидетелей).

Бывшие акционеры ЮКОСа считают, что российская сторона якобы имеет «нечестные отношения» с несколькими свидетелями: экс-руководителем правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, бывшим директором трастовой компании RTT Гитасом Анилионисом, «старшим специалистом» той же компании Аркадием Захаровым, бизнесменом Евгением Рыбиным (потерпевший в деле экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина) и полковником юстиции, следователем Сергеем Михайловым.

Россия еще в июне ответила на все претензии, указанные в новых документов, а позже еще и Гаагскому суду представила несколько дополнительных заключений от российских и международных экспертов, заявил РБК руководитель МЦПЗ Андрей Кондаков. По его словам, бывшие акционеры ЮКОСа подали свой документ с грубыми процедурными нарушениями. «Домыслы мы не комментируем... Невольно хочется ответить фразой юкосовцев из их же документа: «Все это старое вино, разлитое в новые бутылки», — так Кондаков прокомментировал предположения о тайных сделках России со свидетелями.