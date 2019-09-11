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Володин попросил предоставить данные о зарплатах рядовых преподавателей вузов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа в нижней палате попросил министра науки и высшего образования Михаила Котюкова предоставить депутатам данные о зарплате преподавательского состава вузов без учета более высоких зарплат ректоров, проректоров, деканов и заведующих кафедрами, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время средняя зарплата считается в среднем по вузу, хотя в некоторых учебных заведениях ректор получает в десятки раз больше, чем кандидат наук или доцент. Если зарплата преподавательского состава ниже средней зарплаты, то «необходимо будет принять решение», подчеркнул Володин.

Костюков пообещал предоставить такую информацию, отметив, что сейчас возвращаются старые ограничения на разброс зарплат – чтобы зарплата ректоров была не более чем в восемь раз больше средней в коллективе.

Володин попросил предоставить данные в разрезе каждого вуза, назвав это сигналом ректорам. По его словам, зарплата ректора бывает в разы больше, чем зарплата министра. «Бывает настолько много, что если здесь [в Госдуме] сейчас эти цифры будут звучать, мы знаем, какая будет реакция», – сказал спикер. Все обсуждают зарплаты министров, депутатов, но у многих сотрудников высшей школы зарплаты «в десятки раз выше», отметил также Володин. Это обосновано, если они делают много для страны или изобрели то, что продвигает страну и прогресс, но отрываться от коллектива нельзя, заключил он.

Накануне, 10 сентября, историк Аскольд Иванчик, преподаватель исторического факультета МГУ, сообщил, что руководство факультета сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу лишь при согласии на «нулевую зарплату». Он уточнил, что зарплата таких лекторов и раньше «была символической» и выплачивалась для того, чтобы официально включить их в список сотрудников факультета. Иванчик добавил, что ему предложили работать по такой же схеме, то есть «читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе». По его словам, он согласился, поскольку преподавал в МГУ не из-за денег.

И. о. декана факультета Лев Белоусов через представителя заявил, что высказывание Иванчика не соответствует реальному положению. По его словам, совместители получают зарплату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. Иванчик, указал Белоусов, в начале учебного года не встречался с руководством факультета и ему не предлагали читать лекции.