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МГУ прокомментировал сообщение лектора о «нулевой зарплате» в вузе

Заявление историка Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова не соответствует реальному положению дел. Об этом «Ведомостям» через представителя сообщил и.о. декана факультета Лев Белоусов.

«Работающие на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», — отметил он. Белоусов добавил, что Иванчик не встречался в начале учебного года с руководством факультета и ему не предлагали читать лекции на факультете.

Ранее преподаватель исторического факультета МГУ Иванчик написал в своем Facebook, что получил сообщение от коллег о сокращениях на истфаке. Руководство факультета, по его словам, сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу лишь при согласии на «нулевую зарплату». Он уточнил, что зарплата таких лекторов и раньше «была символической» и выплачивалась для того, чтобы официально включить их в список сотрудников факультета.

Иванчик добавил, что ему предложили работать по такой же схеме, то есть «читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе». «Конечно, я согласился – не из-за денег я там преподавал, но спросил – будут ли это по-прежнему официальные занятия в рамках программы или мне предложено вести нечто вроде неформального кружка в частном порядке», — рассказал историк. Он получил ответ, что «МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой».