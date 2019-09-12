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У соратников Навального в 29 городах проводятся обыски

Ведомости
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Полицейские пришли с обысками к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в 29 российских городах, написал в Telegram-канале руководитель международной правозащитной оранизации «Агора» Павел Чиков.

В частности, обыски проходят у сотрудников штабов Навального в таких городах, как Балаково, Белгород, Воронеж, Владивосток, Ижевск, Иркутск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Курган, Кемерово, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Омск, Пенза, Оренбург, Ставрополь, Саратов, Санкт-Петербург, Тюмень, Тамбов, Томск, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары. Всего одновременно проводятся более 100 обысков, уточнил Чиков.

Полицейские устроили обыски дома у координаторов местных штабов оппозиционера, написал в Telegram-канале соратник Навального Леонид Волков. «Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК», — написал Волков. По его словам, в утренних обысках задействованы сотни силовиков.

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Финансы
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ЦБ отозвал лицензию у Гринкомбанка

Ведомости
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ЦБ отозвал отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка. Он занимал 410 место по величине активов в российской банковской системе.

Гринкомбанк по решению суда должен был досрочно вернуть субординированный банковский вклад. Это привело к снижению величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала. ЦБ предписал Гринкомбанку привести в соответствие величину уставного капитала и размер собственных средств, но он не выполнил эти требования в установленный срок.

Более 55% активов Гринкомбанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, отмечает регулятор. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества — более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

В Гринкомбанк введена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

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Политика
Новости

США отложили повышение пошлин на китайские товары

Ведомости
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США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Они должны вырасти с 25 до 30% на китайский товары объемом $250 млрд. Срок перенесен по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ и в связи с тем, что КНР 1 октября будет праздновать свое 70-летие.

В начале сентября администрация Трампа уже ввела 15%-ные пошлины на товары из Китая, в том числе одежду, многие виды электроники и некоторые виды обуви. Их импорт в прошлом году составил $111 млрд. Китай ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. В декабре США планируют ввести 15%-ные пошлины и на другие потребительские товары - смартфоны, ноутбуки и игрушки.

США повышают пошлины из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Стороны планировали продолжить их в сентябре. Однако Пекин сомневается в возможности заключить сделку, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Бизнес
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Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Ведомости
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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру. Журнал оценивает состояние Тимченко в $22,1 млрд, за день оно выросло на $268 млрд.

Первое место по-прежнему занимает партнер Тимченко по «Сибуру» и «Новатэку» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается $26,2 млрд. Третье место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, четвертое — основной акционер НЛМК Владимир Лисин.

Тимченко впервые вошел в рейтинг Forbes в 2008 г. Тогда его состояние оценивалось в $2,5 млрд. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2019 г. по версии Forbes он занял пятое место с $20,1 млрд.

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Технологии
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В России снизились цены на старые модели iPhone

Ведомости
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После презентации новых iPhone Apple снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR, свидетельствуют данные сайта компании.

Сейчас стоимость iPhone 8 и 8 Plus начинается от 39 990 руб. и 44 990 тыс. руб. соответственно. Ранее они стоили от 52 871 руб. и от 61 007 руб. Цена iPhone XR сейчас начинается от 49 990 руб, а ранее — от 66 092 руб.

Apple на презентации 10 сентября представила три новых iPhone: новый бюджетный iPhone 11 с Retina-дисплеем 6,1 дюйма и двумя основными камерами, а также iPhone 11 Pro с тремя камерами и его увеличенную версию iPhone 11 Pro Max. Продажи в России стартуют 20 сентября.

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Бизнес
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Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение

Ведомости
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Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США подписали мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад», следует из документа в электронной базе данных судебной системы США.

Соглашение было подписано 11 сентября. Стороны попросили суд остановить производство по делу на три года. Если по истечении этого срока у них не возникнет вопросов дело предлагается закрыть окончательно.

Минфин США в 2018 г. опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В частности, в него попал Гапонцев. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.

Гапонцев занимает 54 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,8 млрд.

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Технологии
Новости

Под 5G могут отдать частоты операторов фиксированной связи из популярного диапазона

Ведомости
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Частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, принадлежащие операторам фиксированной связи, могут быть переданы под развитие стандарта 5G. Об этом сообщил журналистам министр связи и цифрового развития Константин Носков, передает «Интерфакс». Он добавил, что готов поставить этот вопрос на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам.

Разговор был о том, есть ли другие пользователи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц и будут ли они использоваться для 5G, пояснил «Ведомостям» представитель Минкомсвязи: таких пользователей много – например, небольшие ресурсы есть у операторов фиксированной связи. Их частоты нужно будет перераспределить, но, по его словам, этот вопрос вряд ли решится в 2019 г. Конкретные частоты и операторы, которых может коснуться это перераспределение, пока не обсуждались, добавил он.

Диапазон 3,4–3,8 ГГц – один из самых популярных для 5G в мире. В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил президента России Владимира Путина поручить расчистку этого диапазона для 5G, но Минобороны, один из главных его пользователей, заявило, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано». Отрицательно к этой инициативе отнесся и Совет безопасности. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» говорил, что отдельные частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц могут быть выделены для 5G, но это не будет носить массовый характер.

Политика
Новости

Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Ведомости
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Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда. В материалах не уточняется сумма исковых заявлений и суть претензий.

Заявителями выступают ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги». По ним предварительные заседания назначены на 13 сентября. Также иски поданы двумя индивидуальными предпринимателями – Виталием Толкаловым и Ярославом Христовым.

Ранее «Мосгортранс», «Московский метрополитен», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали иски к более широкому кругу оппозиционеров – ответчиками кроме Соболь и Албурова выступали Алексей Навальный, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин. Общая сумма всех исков о компенсации ущерба превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими вред от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

«Мосгортранс» уже выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров решено взыскать 1,2 млн руб. упущенной предприятием выгоды. Суд решил, что именно такой ущерб нанесен компании задержками общественного транспорта из-за несогласованной акции протеста. Однако из числа ответчиков исключили Албурова после рассмотрения доказательств.

Второй иск на 11,5 млн руб. – по заявлению ГБУ «Автомобильные дороги» – рассматривался 11 сентября. Однако суд перенес рассмотрение дела на 1 октября, обязав истца представить более подробные доказательства нанесения компании ущерба, указывает «Медиазона». На этот раз ущерб, по мнению истца, заключался в том, что участники акции протеста 27 июля вытоптали газоны на площади 1000 кв. м на Новом Арбате и повредили малые архитектурные формы на бульварах. Основной ущерб пришелся на Новопушкинский сквер, где растоптали несколько сотен кустов альпийской смородины, чубушника и кизильника. В итоге на ликвидацию повреждений было потрачено 10,5 млн руб. Кроме того, 235 000 руб. потратили на выделение 30 автомобилей силовикам для перекрытия улиц, а еще 434 000 руб. – на проведение дополнительных работ на улицах.

Компании мотивируют привлечение к ответственности оппозиционеров тем, что они в соцсетях призывали москвичей выразить протест против действий избиркомов в период кампании по выборам депутатов Мосгордумы и приглашали их принять участие в акции протеста 27 июля, которую не согласовали с властями города.

Политика
Новости

Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Ведомости
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Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook. Она была депутатом прошлого созыва Мосгордумы и переизбралась на новый срок 8 сентября. Шувалова пояснила «Ведомостям», что сама посчитала нужным выразить «общественную и депутатскую позицию».

В заявлении также содержится требование отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отменить результаты онлайн-голосования и расследовать данные СМИ «о коррупции в московских и федеральных органах власти, получившие широкую огласку в ходе избирательной кампании».

Фракция КПРФ еще не собиралась на установочное заседание (на нем выбирают лидера фракции, в прошлом созыве это был Леонид Зюганов). При неформальном обсуждении с коллегами ни у кого возражений против такого заявления не было, заявила Шувалова «Ведомостям»: «По моей информации, они солидарны и готовы подписать заявление, Зюганов тоже». Депутаты Леонид Зюганов и Николай Губенко, переизбранные в Мосгордуму, были недоступны для журналистов.

Новоизбранный депутат от КПРФ Олег Шереметьев сказал «МБХ медиа», что призвал подписать заявление также депутатов от «Яблока» и «Справедливой России».

Собеседник «Ведомостей» в КПРФ сказал, что инициатива прорабатывалась с руководством московского горкома КПРФ и именно горком должен был добиться поддержки заявления максимальным числом депутатов. «Идея проста: привлечь на свою сторону оппозицию из разных легерей. Мы сейчас занимаемся организацией сбора подписей», – сказал собеседник.

В единый день голосования 8 сентября прошли выборы в Мосгордуму. На них не допустили независимых кандидатов, что вызвало протесты, которые проходили в июле – августе и стали поводом для возбуждения уголовного дела, названного «московским».

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В итоге при очень низкой явке (21,77%) кандидаты в Мосгордуму от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов: представители КПРФ получили 13 мандатов, «Яблока» – четыре мандата, а «Справедливой России» – три мандата. Число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократилось с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).

Технологии
Новости

Промсвязьбанк потребовал 3,4 млрд рублей от кипрской Technoserv Distribution

Ведомости
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Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской Technoserv Distribution на 3,4 млрд руб., указано в судебной картотеке. Материалы дела в базе еще не опубликованы.

По данным кипрского реестра, Technoserv Distrubution на 100% принадлежит голландской Technoserv B.V. Установить актуальных бенефициаров голландской структуры по национальному реестру не удалось. Однако до 2016 г. Technoserv B.V. владела IT-компанией «Техносерв АС», ее конечными бенефициарами были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2016 г. Ананьевы решили провести деофшоризацию и перевели «Техносерв АС» на российскую «Группу Техносерв».

Представитель «Группы Техносерв» заявил, что сейчас компания никак не связана с Technoserv Distribution, других комментариев не предоставил.

«Техносерв АС» в августе признана банкротом, суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании. А ее владелец «Группа Техносерв» на 40% принадлежит ВТБ, еще 49,99% формально остаются у Алексея Ананьева, но находятся у ВТБ в залоге. Еще 10,01% Ананьев продал и сообщил об этом в июле, не назвав покупателя.

Братьям Ананьевым принадлежал и сам Промсвязьбанк. В декабре 2017 г. ЦБ решил его санировать. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Во вторник Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, их обвиняют в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых – всего более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства и доли в компаниях по иску ПСБ к Ананьевым и топ-менеджерам на 282 млрд руб.

Представитель Алексея Ананьева отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Промсвязьбанка.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Политика
Новости

РБК узнал о предстоящей смене руководителей «Зарядья» и парка Горького

Ведомости
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У парка «Зарядье» и парка Горького в Москве сменится руководство, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии, и два источника, близких к департаменту культуры столицы. По их словам, директором «Зарядья» станет бывший телеведущий Иван Демидов, ушедший в политику и на госслужбу. Павел Трехлеб, занимающий сейчас пост директора «Зарядья», возглавит парк Горького, рассказали собеседники издания. Источники «Ведомостей», близкие к мэрии, подтвердили оба назначения.

Трехлеб сменит руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева, который был врио директора парка Горького после отставки Марины Люльчук, последовавшей после обрушения моста в парке в новогоднюю ночь. Демидов сказал РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Издание направило запросы руководству обоих парков.

56-летний Демидов стал известен благодаря работе в 1990-е режиссером и ведущим программы «Музыкальный обоз» («Музобоз»). В 2000-е обратился к православной проблематике, вел программы на телеканале «Московия». В 2005 г. стал главным редактором канала «Спас», созданного при его участии. В том же году пошел в политику, стал в том числе координатором «Молодой гвардии». В 2009 г. перешел в Кремль, где был руководителем департамента гуманитарной политики и общественных связей в управлении внутренней политики президента (УВП). В 2010 г. он стал замруководителя УВП и куратором общественных и религиозных организаций. В 2012–2013 гг. стал замминистра культуры. В 2014 г. возглавил дирекцию парка «Россия», а в 2015 г. – Фонд развития современного искусства.

Парк «Зарядье» был открыт в 2017 г. на месте снесенной гостиницы «Россия». Общая площадь его составляет 130 000 кв. м. Затраты на его создание оценивались в 14 млрд руб. Парк Горького с 2011 по 2018 г. был на реконструкции. Проект реконструкции был запущен Сергеем Капковым, который занимал должность директора парка. Стоимость благоустройства парка оценивалась в $2 млрд.

Политика
Новости

Мэрия Москвы отказала в проведении акций оппозиции 21 и 22 сентября

Ведомости
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Мэрия Москвы отказала оппозиционерам в проведении акций протеста 21 и 22 сентября, сообщила член Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале. Она ранее подала в мэрию заявки на проведение 21 сентября митинга на проспекте Сахарова и шествия 22 сентября от Новопушкинского сквера до проспекта.

В ответе чиновников говорится, что шествие и митинг протеста провести невозможно, поскольку в городе в эти дни запланировано много других мероприятий. В частности, еще до направления официального ответа Вихаревой мэрия сообщила, что проспект Сахарова впервые станет с 20 по 24 сентября площадкой проведения фестиваля «Круг света».

Мэрия предложила заявителям провести шествие и митинг в районе Марьино на пересечении Люблинской улицы и улицы Перерва. Ранее в этом месте неоднократно проходили акции националистов. Вихарева призвала избранных депутатов Мосгордумы выступить в защиту свободы мирных собраний. «Сейчас отличный момент для депутатов выступить с консолидированным заявлением. Скоро будет инаугурация – это прекрасная трибуна», – отметила она. Она также призвала депутатов Мосгордумы принять закон, запрещающий чиновникам произвольно отказывать в проведении мирных протестных мероприятий в центре города.

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями.

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