У соратников Навального в 29 городах проводятся обыски

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Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook. Она была депутатом прошлого созыва Мосгордумы и переизбралась на новый срок 8 сентября. Шувалова пояснила «Ведомостям», что сама посчитала нужным выразить «общественную и депутатскую позицию».

В заявлении также содержится требование отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отменить результаты онлайн-голосования и расследовать данные СМИ «о коррупции в московских и федеральных органах власти, получившие широкую огласку в ходе избирательной кампании».

Фракция КПРФ еще не собиралась на установочное заседание (на нем выбирают лидера фракции, в прошлом созыве это был Леонид Зюганов). При неформальном обсуждении с коллегами ни у кого возражений против такого заявления не было, заявила Шувалова «Ведомостям»: «По моей информации, они солидарны и готовы подписать заявление, Зюганов тоже». Депутаты Леонид Зюганов и Николай Губенко, переизбранные в Мосгордуму, были недоступны для журналистов.

Новоизбранный депутат от КПРФ Олег Шереметьев сказал «МБХ медиа», что призвал подписать заявление также депутатов от «Яблока» и «Справедливой России».

Собеседник «Ведомостей» в КПРФ сказал, что инициатива прорабатывалась с руководством московского горкома КПРФ и именно горком должен был добиться поддержки заявления максимальным числом депутатов. «Идея проста: привлечь на свою сторону оппозицию из разных легерей. Мы сейчас занимаемся организацией сбора подписей», – сказал собеседник.

В единый день голосования 8 сентября прошли выборы в Мосгордуму. На них не допустили независимых кандидатов, что вызвало протесты, которые проходили в июле – августе и стали поводом для возбуждения уголовного дела, названного «московским».

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В итоге при очень низкой явке (21,77%) кандидаты в Мосгордуму от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов: представители КПРФ получили 13 мандатов, «Яблока» – четыре мандата, а «Справедливой России» – три мандата. Число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократилось с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).