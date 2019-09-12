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Подведомственные мэрии предприятия требуют от Соболь и Албурова 4 млн рублей

Общая сумма претензий по пяти новым искам к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову составляет почти 4 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Москвы Кристину Швадченко.

По ее словам, «Московский метрополитен» хочет взыскать с оппозиционеров 272 000 руб., «Мосгортранс» – 657 000 руб., а ГБУ «Автомобильные дороги» требует более 3 млн руб. Она уточнила, что требования связаны с компенсацией ущерба, нанесенного организациям во время не согласованной с властями акции 3 августа. Кроме того, она сообщила, что иск от индивидуального предпринимателя Виталия Толкалова оставлен без движения, а иск от предпринимателя Ярослава Христова возвращен истцу.

Ранее «Мосгортранс», «Московский метрополитен», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали иски о компенсации ущерба от акции оппозиции 27 июля к более широкому кругу оппозиционеров: ответчиками кроме Соболь и Албурова выступали Алексей Навальный, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Общая сумма всех исков о компенсации ущерба превысила 14 млн руб.

«Мосгортранс» уже выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров взыщут 1,2 млн руб. за задержки и простой общественного транспорта. Однако из числа ответчиков исключили Албурова после рассмотрения доказательств. Второй иск на 11,5 млн руб. – по заявлению ГБУ «Автомобильные дороги» – рассматривался 11 сентября, но суд перенес рассмотрение дела на 1 октября, чтобы истец смог представить подробные доказательства нанесения ущерба.

Компании мотивируют привлечение к ответственности оппозиционеров тем, что они в соцсетях призывали москвичей выразить протест против действий избиркомов в период кампании по выборам депутатов Мосгордумы и приглашали их принять участие в акции протеста 27 июля, которую не согласовали с властями города.