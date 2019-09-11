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Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда. В материалах не уточняется сумма исковых заявлений и суть претензий.

Заявителями выступают ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги». По ним предварительные заседания назначены на 13 сентября. Также иски поданы двумя индивидуальными предпринимателями – Виталием Толкаловым и Ярославом Христовым.

Ранее «Мосгортранс», «Московский метрополитен», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали иски к более широкому кругу оппозиционеров – ответчиками кроме Соболь и Албурова выступали Алексей Навальный, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин. Общая сумма всех исков о компенсации ущерба превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими вред от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

«Мосгортранс» уже выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров решено взыскать 1,2 млн руб. упущенной предприятием выгоды. Суд решил, что именно такой ущерб нанесен компании задержками общественного транспорта из-за несогласованной акции протеста. Однако из числа ответчиков исключили Албурова после рассмотрения доказательств.

Второй иск на 11,5 млн руб. – по заявлению ГБУ «Автомобильные дороги» – рассматривался 11 сентября. Однако суд перенес рассмотрение дела на 1 октября, обязав истца представить более подробные доказательства нанесения компании ущерба, указывает «Медиазона». На этот раз ущерб, по мнению истца, заключался в том, что участники акции протеста 27 июля вытоптали газоны на площади 1000 кв. м на Новом Арбате и повредили малые архитектурные формы на бульварах. Основной ущерб пришелся на Новопушкинский сквер, где растоптали несколько сотен кустов альпийской смородины, чубушника и кизильника. В итоге на ликвидацию повреждений было потрачено 10,5 млн руб. Кроме того, 235 000 руб. потратили на выделение 30 автомобилей силовикам для перекрытия улиц, а еще 434 000 руб. – на проведение дополнительных работ на улицах.

Компании мотивируют привлечение к ответственности оппозиционеров тем, что они в соцсетях призывали москвичей выразить протест против действий избиркомов в период кампании по выборам депутатов Мосгордумы и приглашали их принять участие в акции протеста 27 июля, которую не согласовали с властями города.