Новости
Политика
Новости

СК возбудил уголовное дело после стихийного митинга в Улан‑Удэ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после стихийной акции протеста в Улан-Удэ, говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В ведомстве уточнили, что один из участников акции распылил «аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии», из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

Стихийный митинг начался в Улан-Удэ 9 сентября после оглашения результатов мэрских выборов. На них победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов. Несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.

Накануне, 11 сентября, «Новая газета» сообщила, что силовики забросили дымовую шашку в автобус, где были протестующие. Позже газета уточнила, что в действительности митинг разогнали газовым баллончиком. В региональном управлении МВД настаивали, что слезоточивый газ распылили сами протестующие. В результате пострадал боец Росгвардии, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Ее слова приводило местное издание «Байкал Daily».

После инцидента со слезоточивым газом протестующие разошлись.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Костин рассказал о предбанкротном состоянии «Ленфильма»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Киностудии «Ленфильм» нужно просить помощи у государства, чтобы избежать дефолта и вернуть ВТБ кредит в 1,5 млрд руб., заявил председатель правления банка Андрей Костин. Он добавил, что посоветовал руководителю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину.

«Ленфильм» привлек кредит у ВТБ в 2013 г. под гарантию правительства. Кредит сроком на 10 лет был предоставлен на ремонт кинопроизводственных зданий, покупку оборудования и строительство кинопавильона. В декабре 2017 г. гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ договорились о досрочном погашении кредитной линии. Для этого «Ленфильм» должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге, но не смог это сделать.

«Был определенный бизнес-план [«Ленфильма»] утвержден. Но, к сожалению, не все у них получилось на сегодня: бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз лонгировали кредит», – рассказал Костин. Он добавил, что не видит у киностудии источников погашения кредита. Костин предложил два варианта решения проблемы: «Либо объявить дефолт, но это не решает проблему заемщика, либо просить субсидию, разовую уплату взноса, которая эту проблему решит».

В августе Бондарчук обратился к Путину с просьбой помочь «Ленфильму» погасить долг, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В качестве меры поддержки он просил просил предоставить киностудии субсидии для погашения обязательств перед ВТБ. Президент в середине августа поручил ведомствам проработать этот вопрос, уточняла «Фонтанка».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Теремок» добавит в меню блюда с искусственным мясом Beyond Meat

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» добавит в меню блюда с котлетами из искусственного мяса от американского стартапа Beyond Meat. Об этом в своем Facebook сообщил основатель и гендиректор «Теремка» Михаил Гончаров.

Продажи котлет Beyond Meat в «Теремке» начнутся в октябре. Поначалу блюда с таким мясом появятся в нескольких ресторанах сети, в том числе в торговых центрах «Метрополис», «Атриум», «Авиапарк» и на Белой площади. Всего в тестировании будут участвовать 10 точек в Москве.

Гончаров отметил, что главное ограничение для массового внедрения продукции Beyond Meat – это цена. Котлета с пюре или блин с котлетой Beyond Meat будут стоить в «Теремке» минимум 449 руб. «Понятно, что по такой цене продукт в наших "Теремках" пока что не может быть конкурентоспособным, но, тем не менее, мы решили в самое ближайшее время запустить его на тест. Нам интересно, как будут приняты вкус и сама идея», – пояснил бизнесмен.

Стартап Beyond Meat, базирующийся в Лос-Анджелесе, был основан в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, например изолята горохового белка и кокосового масла. Она продает растительные котлеты для бургеров, сосиски и фарш. В мае Beyond Meat провела IPO, среди инвесторов компании – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В апреле с Beyond Meat начали сотрудничать российский ресторанный холдинг White Rabbit Family и компания Alianta Group.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Россия запросила Интерпол о нахождении в США бывшего сотрудника Кремля

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия направила запрос в Интерпол о нахождении бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс». Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Захарова напомнила, что в 2017 г. Смоленков вместе с семьей исчез на территории иностранного государства. По этому факту в России было возбуждено уголовное дело. «Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм», – пояснила она.

В банке данных международного розыска на сайте Интерпола пока нет ордера на Смоленкова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США секретно вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США уточнил, что речь идет о Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Собеседник «Ведомостей» говорил, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением. Представитель Кремля отказался называть причину увольнения, а также сказал, что ему неизвестно, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова. Программа «Бремя новостей», автором и ведущим которой является Лобков, будет закрыта.

На «Дождь» Лобков перешел в феврале 2012 г. после того, как был уволен с телеканала НТВ, сотрудником которого был в 1993–2006 и 2008–2012 гг. Помимо «Бремени новостей» Лобков ведет вечерние новости и спецэфиры.

У Лобкова есть предложение от «Газпром-медиа», а именно – работать в интернет-проектах канала «Пятница», рассказали двое людей, знакомых с Лобковым. Сам он отказался от комментариев.

Другие сотрудники программы «Бремя новостей» займутся новым проектом «Дождя». «Ведомости» запросили комментарий «Газпром-медиа» по поводу возможного перехода Лобкова в медиахолдинг.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз больше затрат на здравоохранение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин пообещал в ближайшее время представить обзор планируемой эффективности национальных проектов, об этом он сообщил на Московском финансовом форуме. По его оценке, затраты на нацпроекты в ближайшие шесть лет в 15 раз выше, чем планируемые расходы на здравоохранение.

По его словам, национальные проекты являются скорее частью стратегии эволюционного развития государства, рассчитанной на долгий срок. При этом достижение национальных целей – по экономическому росту, объемам инвестиций, улучшению качества жизни и т. д. – не всегда напрямую связано с исполнением нацпроектов, отметил он. Этот вопрос недостаточно проработан, уверен Кудрин. В итоге исполнение нацпроектов добавит к росту ВВП России не более 0,6 п. п.

«На нацпроекты все планируется [выделить] за шесть лет 25,7 трлн руб., из них из федеральных ресурсов – 13 трлн руб. Много это или мало в номинальном выражении? В среднем это около 10% федерального бюджета, если ежегодные расходы смотреть. Но на программу здравоохранения на шесть лет – 1,7 трлн руб.», – отметил он.

Он подчеркнул, что это примерно 6% от суммы, которую планируется выделить на исполнение национальных проектов за тот же срок. «И за счет 6% мы хотим поднять уровень здравоохранения на новую планку? Не получится», – заявил он.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Страховой стартап «Альфа-групп» получил лицензию ЦБ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк выдал стартапу Mango лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и добровольного имущественного страхования, говорится в сообщении регулятора.

Страховая компания Mango была создана в 2018 г. В отличие от других страховых компаний она будет работать без офисов, только в онлайне. Mango сосредоточится на страховании квартир и домашнего имущества. В октябре 2018 г. РБК писал, что инвесторами компании стали совладельцы «Альфа-групп». Позже издание уточнило, что общая сумма их инвестиций составила 2 млрд руб.

Основатель компании – Виктор Лавренко. В 2000-х гг. он создал поисковик Nigma.ru, а затем переехал во Вьетнам, где в 2013 г. создал поисковую систему и браузер Coc Coc. Лавренко в беседе с изданием отмечал, что в будущем стартап намерен предоставлять такие необычные услуги, как страхование здоровья людей, использующих каршеринг. По его словам, сейчас это острая проблема.

Генеральным директором страховщика назначен Павел Конев. До прихода в стартап он отвечал за розничные продукты в компании «Альянс Россия» и за финансы в российском подразделении Allianz Global Corporate & Specialty.

Бизнес
Новости

Дадли рассказал о планах BP продать «грязные» активы ради спасения климата

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британская нефтегазовая компания BP продаст некоторые нефтяные проекты и изменит методику разработки других, чтобы снизить влияние на климат. Об этом гендиректор компании Роберт Дадли заявил на конференции, организованной JPMorgan Chase & Co, его слова приводит Bloomberg.

Речь идет о проектах, которые выбрасывают в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. Названия проектов Дадли не уточнил. В отчете Carbon Tracker, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что самые «грязные» проекты BP с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу – Zinia 2 в Анголе, а также группа месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане.

Дадли пояснил, что BP стремится привести свою работу в соответствие с Парижским соглашением по климату, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов. Эти газы, скапливаясь в атмосфере, удерживают у поверхности Земли солнечную энергию, которая разогревает планету. В результате в разных частях света меняется климат. Цель соглашения – не допустить роста средней температуры на планете выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи и по возможности снизить ее на 1,5˚С.

BP в прошлом месяце уже продала все нефтегазовые месторождения на Аляске. Дадли на конференции подчеркнул, что сделка помогла BP сократить выбросы углекислого газа. Однако, как пишет Bloomberg, покупатель – Hilcorp Alaska (подразделение техасской Hilcorp Energy) – намерен инвестировать в месторождения больше, чем могла бы BP, потенциально увеличивая добычу, а соответственно, и выбросы.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Медведев поручит создать новую систему управления финансами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года», – отметил он. По его словам, первым шагом станет реформа контроля и надзора. Медведев напомнил, что правительство намерено полностью отказаться от подзаконных актов, которые уже не несут ни юридическую, ни реальную пользу.

Затем необходимо будет заняться повышением эффективности государственных инвестиций и привлечением частных. При этом, по его мнению, стабильность финансовой системы и бюджета страны за последние годы удалось значительно укрепить.

Бизнес
Новости

Сын гендиректора «Роскосмоса» возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в сообщении группы компаний «Киевская площадь».

ЗАО «Киевская площадь» является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в России. Компания возглавляет рейтинг Forbes «Короли российской недвижимости» с доходом в $1,6 млрд от аренды в 2018 г. По данным журнала, группа владеет 1,3 млн кв. м торговых площадей, 348 000 кв. м складов, а также гостиницей на 1500 номеров. ЗАО «Киевская площадь» принадлежит Нисанову и Илиеву.

Проект ТПУ «Нагатинская» предусматривает строительство многофункционального транспортного хаба, который соединит три вида общественного транспорта, и многофункционального торгового центра с офисами и надземным паркингом площадью до 230 000 кв. м. В ТПУ войдут железнодорожная платформа «Нижние Котлы» (направления «Ступино», «Домодедово»), станция метро «Нагатинская» и восемь автобусных маршрутов. Проектом также предусматривается строительство наземного пешеходного перехода до станции «Верхние Котлы» Малого кольца Московской железной дороги.

Алексей Рогозин родился в 1983 г. В разные годы он работал замгендиректора группы компаний «Промтехнологии», гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области, замначальника департамента имущественных отношений Минобороны. В 2011–2016 гг. был депутатом Мособлдумы. Весной 2017 г. Рогозина-млдшего назначили вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Контракт был подписан с ним на три года, однако в апреле этого года он уволился с обеих должностей.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Чубайс запустил свой подкаст

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс запустил подкаст, сообщает госкомпания на странице во «В контакте».

Подкаст называется «Наносвод». Чубайс и его соведущая – заместитель главного редактора Forbes Елена Тофанюк – будут рассказывать о «новых строительных и медицинских технологиях, электронике, нанопокрытиях, материалах с заданными свойствами». Первый выпуск посвящен возобновляемой энергетике (ВИЭ). «Как развивается ВИЭ в России и почему страны Европы массово переходят на энергию солнца и ветра. Обсудим и меры государственной поддержки энергетики в стране», – отмечается в анонсе.

На вопрос пользователя «В контакте», можно ли задавать Чубайсу вопросы, ему ответили, что такой формат не предусмотрен. Но вопросы все же можно задавать на странице записи о подкасте во «В контакте» либо лично самому предправления «Роснано» в Facebook, отмечает госкорпорация.

Подкаст будет выходить один-два раза в месяц. «Наносвод» можно прослушивать либо на странице во «В контакте», либо «везде, где есть подкасты», подчеркивается в сообщении. Как уточняет The Bell, подкаст доступен в SoundCloud и iTunes.

Политика
Новости

Путин назначил главу антинаркотического управления московской полиции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин назначил начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Янишевского. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка. Предшественник Янишевского Юрий Девяткин был уволен после скандала с делом журналиста Ивана Голунова.

10 сентября о назначении Янишевского сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Янишевский родился в 1960 г. в Москве. В 1981 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, затем служил в Вооруженных силах. С 1990 г. занимал посты от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД. Награжден тремя орденами Мужества и медалями «За отвагу», сообщили в московском главке.

Полиция задержала Голунова в начале июня. В столичном главке МВД сообщили, что у него нашли наркотики. Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист был арестован. Он отказался признать вину и заявил, что связывает преследование со своими публикациями. Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня с Голунова были сняты все обвинения. Позже Путин уволил двух генералов – Девяткина и руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow