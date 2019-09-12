Политика

Новости

СК возбудил уголовное дело после стихийного митинга в Улан‑Удэ

Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после стихийной акции протеста в Улан-Удэ, говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В ведомстве уточнили, что один из участников акции распылил «аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии», из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

Стихийный митинг начался в Улан-Удэ 9 сентября после оглашения результатов мэрских выборов. На них победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов. Несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.

Накануне, 11 сентября, «Новая газета» сообщила, что силовики забросили дымовую шашку в автобус, где были протестующие. Позже газета уточнила, что в действительности митинг разогнали газовым баллончиком. В региональном управлении МВД настаивали, что слезоточивый газ распылили сами протестующие. В результате пострадал боец Росгвардии, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Ее слова приводило местное издание «Байкал Daily».

После инцидента со слезоточивым газом протестующие разошлись.