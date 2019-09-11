От редакции
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Топорики на площади

Топорики на площади

Недовольство результатами выборов мэра в Улан-Удэ стало поводом вспомнить старые проблемы региона

Единый день голосования 2019 г. – выборы прошли больше чем в 80 регионах страны – не вызвал сколько-нибудь массовых выступлений против фальсификаций, но и совсем без протестов не обошелся. Наиболее заметной акцией стал продолжающийся уже вторые сутки массовый по местным меркам стихийный митинг в Улан-Удэ, где прошли выборы мэра: сомнения в достоверности результатов выборов усугубились недовольством значительной части населения бедностью и другими социальными проблемами региона.

Митинг в Улан-Удэ, начавшийся после объявления результатов выборов мэра города, собрал днем в понедельник несколько сотен человек, численность протестующих то снижается, то растет, но пока попытки властей и силовиков разогнать собравшихся не увенчались успехом, сообщают местные жители в соцсетях.

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