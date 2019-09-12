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Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Россия инициировала спор в отношении Украины в 2015 г. Поводом стала методика для расчета себестоимости российских удобрений. С 2014 г. украинская сторона на пять лет ввела в отношении российских удобрений (помимо нитрата аммония в список был добавлен сульфат аммония) пошлины, используя методику «энергокорректировки». По этой методике себестоимость поставок из России рассчитывалась не с учетом внутренних цен на энергоносители, а с учетом цен на рынках третьих стран.

Российские власти посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В июле прошлого года арбитраж ВТО пришел к выводу, что оснований для перехода на методику «энергокорректировки» у Украины не было. Киев сначала признал решение организации, однако позже обжаловал его.

С мае 2015 г. Россия ведет аналогичный спор с Евросоюзом. В этом случае Минэкономразвития оспаривает применение «энергокорректировки» в отношении поставок нитрата аммония, а также сварочных труб. В ведомстве отметили, что решение апелляционного органа ВТО по спору с Украиной повышает шансы России в споре с ЕС, передает «Интерфакс».