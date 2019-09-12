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Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Ведомости
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Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям. Эту информацию агентству подтвердил представитель администрации Трампа.

Средства были разблокированы в среду, 11 сентября, за несколько часов до начала обсуждения в комитете поправок к закону о расходах на оборону, которые помешали бы Трампу совершать подобные действия в будущем. Собеседник агентства в Белом доме не объяснил, почему средства были разблокированы, отметив лишь, что администрация пересматривает программу помощи Украине.

В конце августа Politico сообщало, что Трамп решил заморозить $250 млн, которые должны были быть выделены Украине на вооружение, обучение, оборудование и поддержку в сфере разведки. Крайний срок их передачи – 30 сентября. По словам собеседника издания, президент хочет убедиться, что деньги «максимально используются в интересах США».

Демократы предположили, что Трамп хочет таким образом оказать давление на украинские власти, чтобы они начали расследование против Джо Байдена, одного из главных его конкурентов на выборах в 2020 г.

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«Ростех» стал совладельцем компании экс-министра связи Никифорова

Ведомости
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«Ростех» стал совладельцем «Центра организации движения беспилотных транспортных средств», который зарегистрировал экс-министр связи Николай Никифоров, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания займется созданием инфраструктуры управления наземными и воздушными беспилотниками, а также вопросами законодательства в этой сфере.

Компания была зарегистрирована в июле в Иннополисе. Ее учредитель – «Дигинавис» – еще одна компания Никифорова. Сейчас у «Дигинависа» 41% в проекте, 34% – у «Ростеха», еще 25% – у «Проекта 7», которым бывший министр владеет напрямую и косвенно через «Дигинавис».

Проект предусматривает создание национального оператора с сетью диспетчерских центров, сообщили «Интерфаксу» в «Ростехе». Центры будут использоваться для мониторинга движения беспилотников, изменения маршрутов их поездок, а также сбора данных о пассажирах и ДТП. В особых случаях, прописанных в законодательстве, работу беспилотников можно будет дистанционно контролировать – например, в случае оперативно-розыскных мероприятий.

В ноябре прошлого года премьер Дмитрий Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей. Эксперимент будет проводиться в Москве и Республике Татарстан. Глава правительства отмечал, что для того, «чтобы эта сказка стала былью», то есть использование беспилотников стало повсеместным, необходимы нормативные условия. Соответствующей нормативной базы пока нет.

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Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Ведомости
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО. Документ предписывает Киеву привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Россия инициировала спор в отношении Украины в 2015 г. Поводом стала методика для расчета себестоимости российских удобрений. С 2014 г. украинская сторона на пять лет ввела в отношении российских удобрений (помимо нитрата аммония в список был добавлен сульфат аммония) пошлины, используя методику «энергокорректировки». По этой методике себестоимость поставок из России рассчитывалась не с учетом внутренних цен на энергоносители, а с учетом цен на рынках третьих стран.

Российские власти посчитали, что такие меры не отвечают правилам ВТО. В июле прошлого года арбитраж ВТО пришел к выводу, что оснований для перехода на методику «энергокорректировки» у Украины не было. Киев сначала признал решение организации, однако позже обжаловал его.

С мае 2015 г. Россия ведет аналогичный спор с Евросоюзом. В этом случае Минэкономразвития оспаривает применение «энергокорректировки» в отношении поставок нитрата аммония, а также сварочных труб. В ведомстве отметили, что решение апелляционного органа ВТО по спору с Украиной повышает шансы России в споре с ЕС, передает «Интерфакс».

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Экономика
Новости

Орешкин раскрыл подробности будущей реформы госпрограмм

Ведомости
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Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. По его мнению, эффективным управленческим инструментом госпрограммы так и не стали, хотя задумывались именно для этого.

Орешкин пояснил, что сейчас госпрограммы выступают «сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению», эту ситуацию необходимо изменить.

Целью реформы Орешкин назвал объединение госпрограмм и национальных проектов, при этом процесс планируется максимально цифровизовать. «Де-факто это будет единая сущность. Приоритетные госпрограммы, как это сейчас и есть, будут называться национальными проектами», – сказал Орешкин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить новую концепцию работы финансовой системы. Предложения Орешкина могут стать частью этой новой концепции.

Согласно информации на сайте правительства, первые госпрограммы «Доступная среда» и «Информационное общество» были утверждены в 2011 г. В следующие два года появилось еще несколько десятков госпрограмм. К 2019 г. в федеральном бюджете 42 госпрограммы, на которые приходится 75% всех расходов.

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Костин рассказал о предбанкротном состоянии «Ленфильма»

Ведомости
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Киностудии «Ленфильм» нужно просить помощи у государства, чтобы избежать дефолта и вернуть ВТБ кредит в 1,5 млрд руб., заявил председатель правления банка Андрей Костин. Он добавил, что посоветовал руководителю совета директоров киностудии Федору Бондарчуку обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину.

«Ленфильм» привлек кредит у ВТБ в 2013 г. под гарантию правительства. Кредит сроком на 10 лет был предоставлен на ремонт кинопроизводственных зданий, покупку оборудования и строительство кинопавильона. В декабре 2017 г. гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что «Ленфильм» и ВТБ договорились о досрочном погашении кредитной линии. Для этого «Ленфильм» должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге, но не смог этого сделать.

«Был определенный бизнес-план [«Ленфильма»] утвержден. Но, к сожалению, не все у них получилось на сегодня: бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз лонгировали кредит», – рассказал Костин. Он добавил, что не видит у киностудии источников погашения кредита. Костин предложил два варианта решения проблемы: «Либо объявить дефолт, но это не решает проблему заемщика, либо просить субсидию, разовую уплату взноса, которая эту проблему решит».

В августе Бондарчук обратился к Путину с просьбой помочь «Ленфильму» погасить долг, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В качестве меры поддержки он просил предоставить киностудии субсидии для погашения обязательств перед ВТБ. Президент в середине августа поручил ведомствам проработать этот вопрос, уточняла «Фонтанка».

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Политика
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СК возбудил уголовное дело после стихийного митинга в Улан‑Удэ

Ведомости
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Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после стихийной акции протеста в Улан-Удэ, говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В ведомстве уточнили, что один из участников акции распылил «аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии», из-за чего тот получил ожог роговицы глаза.

Стихийный митинг начался в Улан-Удэ 9 сентября после оглашения результатов мэрских выборов. На них победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов. Несколько сотен протестующих потребовали провести новое голосование.

Накануне, 11 сентября, «Новая газета» сообщила, что силовики забросили дымовую шашку в автобус, где были протестующие. Позже газета уточнила, что в действительности митинг разогнали газовым баллончиком. В региональном управлении МВД настаивали, что слезоточивый газ распылили сами протестующие. В результате пострадал боец Росгвардии, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Ее слова приводило местное издание «Байкал Daily».

После инцидента со слезоточивым газом протестующие разошлись.

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Бизнес
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«Теремок» добавит в меню блюда с искусственным мясом Beyond Meat

Ведомости
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Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» добавит в меню блюда с котлетами из искусственного мяса от американского стартапа Beyond Meat. Об этом в своем Facebook сообщил основатель и гендиректор «Теремка» Михаил Гончаров.

Продажи котлет Beyond Meat в «Теремке» начнутся в октябре. Поначалу блюда с таким мясом появятся в нескольких ресторанах сети, в том числе в торговых центрах «Метрополис», «Атриум», «Авиапарк» и на Белой площади. Всего в тестировании будут участвовать 10 точек в Москве.

Гончаров отметил, что главное ограничение для массового внедрения продукции Beyond Meat – это цена. Котлета с пюре или блин с котлетой Beyond Meat будут стоить в «Теремке» минимум 449 руб. «Понятно, что по такой цене продукт в наших "Теремках" пока что не может быть конкурентоспособным, но, тем не менее, мы решили в самое ближайшее время запустить его на тест. Нам интересно, как будут приняты вкус и сама идея», – пояснил бизнесмен.

Стартап Beyond Meat, базирующийся в Лос-Анджелесе, был основан в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, например изолята горохового белка и кокосового масла. Она продает растительные котлеты для бургеров, сосиски и фарш. В мае Beyond Meat провела IPO, среди инвесторов компании – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. В апреле с Beyond Meat начали сотрудничать российский ресторанный холдинг White Rabbit Family и компания Alianta Group.

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Политика
Новости

Россия запросила Интерпол о нахождении в США бывшего сотрудника Кремля

Ведомости
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Россия направила запрос в Интерпол о нахождении бывшего сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «Интерфакс». Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.

Захарова напомнила, что в 2017 г. Смоленков вместе с семьей исчез на территории иностранного государства. По этому факту в России было возбуждено уголовное дело. «Спустя два года американские СМИ вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм», – пояснила она.

В банке данных международного розыска на сайте Интерпола пока нет ордера на Смоленкова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 г. спецслужбы США секретно вывезли из России «ценного агента», который работал в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США уточнил, что речь идет о Смоленкове. В разные годы он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Собеседник «Ведомостей» говорил, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, включая информацию спецслужб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, несколько лет назад – в 2016–2017 гг. – Смоленков был уволен внутренним распоряжением. Представитель Кремля отказался называть причину увольнения, а также сказал, что ему неизвестно, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.

Технологии
Новости

Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь»

Ведомости
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Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова. Программа «Бремя новостей», автором и ведущим которой является Лобков, будет закрыта. Другие сотрудники программы «Бремя новостей» займутся новым проектом «Дождя».

На «Дождь» Лобков перешел в феврале 2012 г. после того, как был уволен с телеканала НТВ, сотрудником которого был в 1993–2006 и 2008–2012 гг. Помимо «Бремени новостей» Лобков ведет вечерние новости и спецэфиры.

У Лобкова есть предложение от «Газпром-медиа», а именно – работать в интернет-проектах канала «Пятница», рассказали двое людей, знакомых с Лобковым. Сам он отказался от комментариев.

Представитель «Пятницы» подтвердил «Ведомостям», что Лобков присоединился к команде канала и займется научно-популярным проектом. Других деталей он не раскрыл. Еще один бывший сотрудник «Дождя», исполнительный продюсер Светлана Гуляева стала креативным продюсером «Пятницы» и будет отвечать за развитие YouTube-проектов.

Экономика
Новости

Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз больше затрат на здравоохранение

Ведомости
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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин пообещал в ближайшее время представить обзор планируемой эффективности национальных проектов, об этом он сообщил на Московском финансовом форуме. По его оценке, затраты на нацпроекты в ближайшие шесть лет в 15 раз выше, чем планируемые расходы на здравоохранение.

По его словам, национальные проекты являются скорее частью стратегии эволюционного развития государства, рассчитанной на долгий срок. При этом достижение национальных целей – по экономическому росту, объемам инвестиций, улучшению качества жизни и т. д. – не всегда напрямую связано с исполнением нацпроектов, отметил он. Этот вопрос недостаточно проработан, уверен Кудрин. В итоге исполнение нацпроектов добавит к росту ВВП России не более 0,6 п. п.

«На нацпроекты все планируется [выделить] за шесть лет 25,7 трлн руб., из них из федеральных ресурсов – 13 трлн руб. Много это или мало в номинальном выражении? В среднем это около 10% федерального бюджета, если ежегодные расходы смотреть. Но на программу здравоохранения на шесть лет – 1,7 трлн руб.», – отметил он.

Он подчеркнул, что это примерно 6% от суммы, которую планируется выделить на исполнение национальных проектов за тот же срок. «И за счет 6% мы хотим поднять уровень здравоохранения на новую планку? Не получится», – заявил он.

Финансы
Новости

Страховой стартап «Альфа-групп» получил лицензию ЦБ

Ведомости
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Центробанк выдал стартапу Mango лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и добровольного имущественного страхования, говорится в сообщении регулятора.

Страховая компания Mango была создана в 2018 г. В отличие от других страховых компаний она будет работать без офисов, только в онлайне. Mango сосредоточится на страховании квартир и домашнего имущества. В октябре 2018 г. РБК писал, что инвесторами компании стали совладельцы «Альфа-групп». Позже издание уточнило, что общая сумма их инвестиций составила 2 млрд руб.

Основатель компании – Виктор Лавренко. В 2000-х гг. он создал поисковик Nigma.ru, а затем переехал во Вьетнам, где в 2013 г. создал поисковую систему и браузер Coc Coc. Лавренко в беседе с изданием отмечал, что в будущем стартап намерен предоставлять такие необычные услуги, как страхование здоровья людей, использующих каршеринг. По его словам, сейчас это острая проблема.

Генеральным директором страховщика назначен Павел Конев. До прихода в стартап он отвечал за розничные продукты в компании «Альянс Россия» и за финансы в российском подразделении Allianz Global Corporate & Specialty.

Бизнес
Новости

Дадли рассказал о планах BP продать «грязные» активы ради спасения климата

Ведомости
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Британская нефтегазовая компания BP продаст некоторые нефтяные проекты и изменит методику разработки других, чтобы снизить влияние на климат. Об этом гендиректор компании Роберт Дадли заявил на конференции, организованной JPMorgan Chase & Co, его слова приводит Bloomberg.

Речь идет о проектах, которые выбрасывают в атмосферу наибольшее количество углекислого газа. Названия проектов Дадли не уточнил. В отчете Carbon Tracker, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что самые «грязные» проекты BP с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу – Zinia 2 в Анголе, а также группа месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане.

Дадли пояснил, что BP стремится привести свою работу в соответствие с Парижским соглашением по климату, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов. Эти газы, скапливаясь в атмосфере, удерживают у поверхности Земли солнечную энергию, которая разогревает планету. В результате в разных частях света меняется климат. Цель соглашения – не допустить роста средней температуры на планете выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи и по возможности снизить ее на 1,5˚С.

BP в прошлом месяце уже продала все нефтегазовые месторождения на Аляске. Дадли на конференции подчеркнул, что сделка помогла BP сократить выбросы углекислого газа. Однако, как пишет Bloomberg, покупатель – Hilcorp Alaska (подразделение техасской Hilcorp Energy) – намерен инвестировать в месторождения больше, чем могла бы BP, потенциально увеличивая добычу, а соответственно, и выбросы.

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