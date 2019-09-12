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Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям. Эту информацию агентству подтвердил представитель администрации Трампа.

Средства были разблокированы в среду, 11 сентября, за несколько часов до начала обсуждения в комитете поправок к закону о расходах на оборону, которые помешали бы Трампу совершать подобные действия в будущем. Собеседник агентства в Белом доме не объяснил, почему средства были разблокированы, отметив лишь, что администрация пересматривает программу помощи Украине.

В конце августа Politico сообщало, что Трамп решил заморозить $250 млн, которые должны были быть выделены Украине на вооружение, обучение, оборудование и поддержку в сфере разведки. Крайний срок их передачи – 30 сентября. По словам собеседника издания, президент хочет убедиться, что деньги «максимально используются в интересах США».

Демократы предположили, что Трамп хочет таким образом оказать давление на украинские власти, чтобы они начали расследование против Джо Байдена, одного из главных его конкурентов на выборах в 2020 г.