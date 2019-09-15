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В Кемерове открылся парк в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

В Кемерове на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» открылся Парк ангелов. В нем высадили 60 сосен — по числу жертв пожара. Через два года, когда деревья приживутся, их планируют объединить, закрепив на них гамаки.

При строительстве парка были использованы 7000 т натурального камня, самый тяжелый камень весит 15 т. По периметру и внутри установлены колонны, в которые вмонтированы аудиоколонки и камеры видеонаблюдения. Также в парке есть амфитеатр, детские горки, качели и фонтан с возможностью имитировать туман.

На строительство парка ушло восемь месяцев, стоимость проекта составила 5 млн руб., источником финансирования стали пожертвования. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, власти хотели сделать там «не место скорби, а силы» (цитата по «Интерфаксу»). «Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов», — рассказал губернатор журналистам.

Планировалось, что парк откроется к 1 сентября, однако сроки неоднократно переносились. Цивилев объяснил задержку строительства проблемами с демонтажом сгоревшего здания. Из-за расследования оно долгое время находилось под арестом.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» почти в центре Кемерово произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Годовщина пожара в «Зимней вишне»