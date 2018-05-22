Что изменилось в работе торговых центров России после пожара в «Зимней вишне»

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Андрей Гордеев / Ведомости / Ведомости

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По данным Следственного комитета России, погибло 60 человек. Очаг возгорания появился на четвертом этаже ТЦ – именно там были расположены кинозалы и детская развлекательная зона. Развитию трагедии способствовало множество обстоятельств: вентиляция не была отключена и распространяла дым и огонь по этажу, но была отключена автоматическая система оповещения о пожаре; эвакуационные выходы оказались закрыты, а персонал ТЦ не имел навыков поведения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Специальная инициатива

В настоящий момент в России, по данным Главного управления МЧС России по Москве, «требования пожарной безопасности к торговым центрам регламентированы федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными документами в области пожарной безопасности. Особые требования непосредственно к детским игровым зонам в торговых центрах в 123-ФЗ не прописаны. Они, по информации МЧС, оговариваются лишь в нормативных документах, к которым относятся своды правил и национальные стандарты, разработанные в развитие закона. В частности, речь идет о п. 6.1.9 СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования». В нем сказано: «В многофункциональных зданиях и комплексах допускается устройство помещений для временного пребывания и досуга детей (до 3–4 часов без организации питания и сна), с соблюдением СанПиН 2.4.2.2821 и СанПиН 2.4.1.3049. Такие помещения следует размещать не выше второго этажа и с автономным эвакуационным выходом, желательно с противоположной от основных входов в здание стороны». Этот документ был разработан Центральным научно-исследовательским и проектным институтом жилых и общественных зданий и утвержден Минстроем РФ, без участия МЧС России. Размещение залов кинотеатров регламентировано пп. 6.7.17, 6.7.18 СП 2.13130.2012 и зависит от характеристик зданий и вместимости залов.

Однако детские развлекательные зоны в многоэтажных ТРЦ располагаются, как правило, на верхних этажах. Владельцы моллов обходят требование благодаря специальным техническим условиям (СТУ) – техническим нормам, которые разрабатываются для каждого конкретного объекта индивидуально. СТУ начали использовать после утвержденного Минстроем России указа № 248/пр от 16.04.2016. «Для крупных торговых и торгово-развлекательных центров часть российских СНиПов (с 2010 г. своды правил. – «Ведомости») не совсем подходят: они писались тогда, когда такого типа зданий в стране не существовало. Были отдельно стоящие магазины, кинотеатры, рынки, бассейны, концертные залы и т. д., современный ТРЦ может включать все функции», – объясняет главный архитектор LCM Consulting Алексей Коробов.

Сколько супермоллов в старой Москве 22 суперрегиональных торгово-развлекательных комплекса (GLA более 50 000 кв. м) находится в старой Москве, подсчитали в CBRE. Суммарная арендная площадь этих моллов составляет 1,9 млн кв. м

На следующий день после трагедии член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил «РИА Новости», что после выяснения причин пожара в Кемерове могут быть пересмотрены подходы к организации пожарной безопасности в ТЦ «и в период строительства, и что касается материалов». 2 апреля депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Сазонов, Евгений Ревенко и Юрий Швыткин обратились в Минстрой РФ с инициативой закрепить на законодательном уровне требования размещать развлекательные зоны и кинотеатры исключительно на нижних этажах ТЦ (не выше второго этажа). Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подтвердил, что профильная комиссия рассмотрит вопрос в весеннюю сессию (продолжается до 29.07.2018).