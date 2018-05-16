Прокуратура не нашла у Тулеева домов и озера из ролика Навального

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Прокуратура не нашла у Тулеева имущества из ролика Навального
Александр Кряжев / РИА Новости
Прокуратура Кемеровской области не нашла у бывшего губернатора региона Амана Тулеева имущества, о котором рассказал в видеоролике основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, следует из сообщения пресс-службы совета народных депутатов области. «Установлено, что в собственности Амана Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в с. Мазурово Кемеровского района (как это сообщалось в СМИ)», - говорится в сообщении.
Материалы проверки прокуратура отправила в Следственный комитет - тот должен решить вопрос о возбуждении дела о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК, грозит штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере годовой зарплаты или обязательными работами до 240 часов), следует из сообщения.
По словам руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова, прокуратура при проверке отвечала не на тот вопрос: «Мы и не утверждали, что недвижимость находится в собственности Тулеева, она находится в собственности у областной администрации, мы показывали соответствующие документы. Тулеев же всем этим пользуется». Угроза с иском о клевете стандартная, Тулеев уже не в первый раз обращает внимание на ФБК, говорит Албуров: «Например, фонд «Пятое время года», на который осуществлялись переводы для избирательной кампании Навального, был закрыт после обращений кемеровской прокуратуры - губернатору жаловались арендаторы помещений в том же здании, где был штаб Навального. Видимо, он просто бдительный гражданин».
Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 г. Он подал в отставку в начале апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли 60 человек. После ухода с поста руководителя региона он стал председателем Совета народных депутатов Кузбасса.
После отставки Тулеева Навальный выпустил видеоролик, в котором заявил, что у бывшего губернатора Кемеровской области «осталась» госдача площадью около 155 873 кв. м, на которой расположены 12 домов, более 40 хозяйственных строений (погреба, водонапорная башня, прачечные и др.), собственная вышка сотовой связи, артезианская скважина и пруд с фонтаном. Навальный также заявлял, что Тулеев получает выплаты за звание народный губернатор или почетный гражданин – около 2,97 млн руб. в год. «Уходишь в отставку под давлением народа, и у тебя остается все: от должностей до государственной дачи», – заявлял Навальный.
После этого Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой проверить его доходы и имущество, сообщала ранее пресс-служба совета народных депутатов области. «В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет «чуть ли не целым городом». Материалы такого содержания носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают председателя Совета народных депутатов и членов его семьи», – отмечалось в сообщении.
Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях
Блотницкий Александр / PhotoXPress
24 августа 1989 г. Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин во время посещения шахтерских бараков
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Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС
Июль 1990 г. Кемеровская область, Новокузнецк
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Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС
Май 1991 г. Тулеев и Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Сентябрь 1995 г. Тулеев на митинге горняцких коллективов и ветеранских организаций критикует центральную и местную власть за невнимательное отношение к проблемам рабочих
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Борис Кавашкин / ТАСС
Июнь 1996 г. Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Аман Тулеев
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Александр Неменов / Фотохроника ТАСС
Июнь 1996 г. На конгрессе во дворце спорта «Лужники» в Москве кандидат в президенты России Аман Тулеев объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
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Анатолий Кузярин / ТАСС
В июле 1997 г. Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области. На фото: Аман Тулеев и спикер Госдумы Геннадий Селезнев в сентябре 1997 г.
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Март 1998 г., Украина. Президент Украины Леонид Кучма и губернатор Аман Тулеев во время беседы
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Январь 2000 г. Тулеев, увлекающийся снегоходным спортом, приехал посмотреть на проводимые в области всероссийские соревнования и покататься на снегоходе
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Сергей Величкин / ТАСС
Август 2002 г. Президент России Владимир Путин и Тулеев в салоне вертолета, который направляется в Междуреченск
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Александр Чумичев / ТАСС
Июль 2003 г. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и Аман Тулеев посетили шахту им. Кирова в городе Ленинске-Кузнецком
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Григорий Сысоев / ТАСС
Сентябрь 2006 г. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и Аман Тулеев во время посещения строительной площадки в городе-спутнике «Лесная Поляна»
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Григорий Сысоев / ТАСС
Апрель 2007 г. Аман Тулеев и глава Чечни Рамзан Кадыров перед началом послания президента к Федеральному собранию
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PhotoXPress
2007 г. Мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Государственного совета России
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Misha Japaridze / AP
Март 2007 г. На шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в результате взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. На фото: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава МЧС Сергей Шойгу
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Alexei Nokolsky / AP
8-9 мая 2010 г. на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 г.
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Алексей Дружинин / РИА Новости
Январь 2012 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в доме Тулеева. Губернатор Кемеровской области проходил послеоперационную реабилитацию
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ноябрь 2013 г. Факелоносец Наталья Шиве и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня в Кемерове
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Михаил Почуев / ТАСС
Октябрь 2016 г. Руководитель МЧС Владимир Пучков и Аман Тулеев
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Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России
Март 2018 г. Совещание с президентом Владимиром Путиным в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Почти через неделю после этого Тулеев, занимавший пост губернатора Кузбасса с 1997 г., сообщил, что подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Он пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным»: «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя»
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Александр Кряжев / РИА Новости
Апрель 2018 г. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат депутата областного совета, рассказал «Коммерсантъ-Сибирь» секретарь региональной избирательной комиссии Михаил Пименов. Тулеев, возглавлявший региональный список «Единой России», стал депутатом вместо сложившего полномочия Вана Вай-Чена