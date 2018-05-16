Прокуратура не нашла у Тулеева домов и озера из ролика Навального

Прокуратура не нашла у Тулеева имущества из ролика Навального Александр Кряжев / РИА Новости

Прокуратура Кемеровской области не нашла у бывшего губернатора региона Амана Тулеева имущества, о котором рассказал в видеоролике основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, следует из сообщения пресс-службы совета народных депутатов области. «Установлено, что в собственности Амана Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в с. Мазурово Кемеровского района (как это сообщалось в СМИ)», - говорится в сообщении.

Материалы проверки прокуратура отправила в Следственный комитет - тот должен решить вопрос о возбуждении дела о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК, грозит штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере годовой зарплаты или обязательными работами до 240 часов), следует из сообщения.

По словам руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова, прокуратура при проверке отвечала не на тот вопрос: «Мы и не утверждали, что недвижимость находится в собственности Тулеева, она находится в собственности у областной администрации, мы показывали соответствующие документы. Тулеев же всем этим пользуется». Угроза с иском о клевете стандартная, Тулеев уже не в первый раз обращает внимание на ФБК, говорит Албуров: «Например, фонд «Пятое время года», на который осуществлялись переводы для избирательной кампании Навального, был закрыт после обращений кемеровской прокуратуры - губернатору жаловались арендаторы помещений в том же здании, где был штаб Навального. Видимо, он просто бдительный гражданин».

Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 г. Он подал в отставку в начале апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли 60 человек. После ухода с поста руководителя региона он стал председателем Совета народных депутатов Кузбасса.

После отставки Тулеева Навальный выпустил видеоролик, в котором заявил, что у бывшего губернатора Кемеровской области «осталась» госдача площадью около 155 873 кв. м, на которой расположены 12 домов, более 40 хозяйственных строений (погреба, водонапорная башня, прачечные и др.), собственная вышка сотовой связи, артезианская скважина и пруд с фонтаном. Навальный также заявлял, что Тулеев получает выплаты за звание народный губернатор или почетный гражданин – около 2,97 млн руб. в год. «Уходишь в отставку под давлением народа, и у тебя остается все: от должностей до государственной дачи», – заявлял Навальный.

После этого Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой проверить его доходы и имущество, сообщала ранее пресс-служба совета народных депутатов области. «В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет «чуть ли не целым городом». Материалы такого содержания носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают председателя Совета народных депутатов и членов его семьи», – отмечалось в сообщении.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях