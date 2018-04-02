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Тулеев после отставки сохранит привилегии «народного губернатора»

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется его резиденция, также ему полагаются ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, рассказал журналистам полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Все это предусматривает принятый в 2011 г. региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «Народный губернатор» «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью».

«Закон принят, он сегодня действует», – сказал Меняйло, отвечая на соответствующие вопросы журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Бывшему губернатору передается в пожизненное безвозмездное пользование охраняемая резиденция в Мазурове и устанавливается ежегодно индексируемая на инфляцию ежемесячная выплата в 50 000 руб. без учета НДФЛ. Кроме того, Тулееву для возможности проведения общественной деятельности предоставляется помощник, а в здании администрации Кемеровской области выделяется отдельный кабинет с полным доступом ко всем правовым базам и государственным информационным системам.

Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, 1 апреля ушел в отставку. В своем видеообращении к жителям региона он заявил, что считает для себя это решение единственно верным, поскольку «с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя». Врио губернатора назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях