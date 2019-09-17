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ВККС рекомендовала переназначить Лебедева председателем Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала переназначить Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда. Утвердить Лебедева на новый шестилетний срок на этом посту должен Совет Федерации по представлению президента.

Во время выступления Лебедев ответил на вопросы о состоянии и задачах судебной системы. Он был не единственным претендентом на должность.

Лебедев занимает должность председателя Верховного суда с 1989 г. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014 г. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 г. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов пояснял «Ведомостям», что перенос процедуры позволит Лебедеву заниматься организацией работы новых судов в статусе уже переутвержденного председателя, – так будет гарантирована стабильность судопроизводства. Сам Лебедев от комментариев отказался. «Все, что я скажу, может быть использовано против меня», – отшутился он.