Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев уходить не собирается

Очередной срок бессменного председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева истекает 21 мая 2020 г. Евгений Разумный / Ведомости

Досрочный старт процедуры отбора на должность председателя Верховного суда связан с началом работы новых кассационных и апелляционных судов, сообщил в четверг секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов. «Это необходимо, чтобы обеспечить стабильность этой работы, а не просто провозгласить суды, – объяснил он. – Новому председателю нужно вникнуть в эту работу, объехать все эти суды, посмотреть воочию на их готовность к работе, встретиться с коллективами, определить главные направления, концепции развития, чтобы обеспечить стабильность и гарантии преемственности».

О вакансии на должность председателя Верховного суда Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила 2 сентября. Это стандартная процедура: срок полномочий председателя – шесть лет, после чего он проходит переназначение. Очередной срок бессменного председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева истекает 21 мая 2020 г., а конкурс на замещение вакансии обычно объявляют не раньше чем за полгода до ее появления. Однако на этот раз принято решение, что заниматься организацией работы новых судов Лебедев будет в статусе уже переутвержденного председателя, объясняет Момотов, – так будет гарантирована стабильность судопроизводства. Сам Лебедев от комментариев отказался. «Все, что я скажу, может быть использовано против меня», – отшутился он.

В четверг пленум Верховного суда решил, что работать новые кассационные суды начнут 1 октября. Таким образом, дан старт завершающему этапу судебной реформы, от которой ждут усиления независимости судей и повышения эффективности правосудия. Введение так называемой сплошной кассации (когда рассмотрение кассационных жалоб становится обязательным для вышестоящей инстанции, а не выборочным, по усмотрению самих судей, как сейчас) – инициатива руководства Верховного суда. Сейчас до рассмотрения доходит лишь небольшое число кассационных жалоб. Кроме того, проверкой основного массива решений занимаются президиумы региональных судов. Так, по данным Верховного суда, в 2018 г. из числа кассационных жалоб, поданных в президиумы судов областного звена, рассмотрено примерно 10% жалоб по уголовным делам, 5% – по гражданским и 4% – по административным.

По новым правилам рассмотрением кассационных жалоб райсудов займутся девять кассационных судов, а решения облсудов будут рассматривать пять апелляционных судов. Все они организованы по экстерриториальному принципу, т. е. границы судебных округов не совпадают с административно-территориальными. В юрисдикцию каждого кассационного суда входит от 7 до 13 регионов, а в юрисдикцию апелляционного суда – от 14 до 21.

Проделана большая работа по формированию кадрового состава новых судов, отметил Лебедев. По его словам, ВККС рассмотрела 905 кандидатов на должности зампредов и судей кассационных судов, рекомендацию получил 651. К работе в апелляционных судах рекомендованы 143 кандидата из рассмотренных 201. Президент назначил 466 судей кассационных судов (65% от их штатной численности) и 106 судей апелляционных судов (60%).