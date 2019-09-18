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Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на незаконный приговор Устинову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Об этом в Telegram-канале сообщил Венедиктов.

В жалобе говорится, что приговор, вынесенный судьей Тверского суда Москвы, незаконный и необоснованный. В документе утверждается, что 3 августа этого года фотокорреспонденты «Новой газеты» и журналисты телеканала «Дождь» были свидетелями задержания Устинова. Они успели снять задержание на видео. Защита Установа предоставила суду видеозаписи задержания Устинова. Защита просила приобщить эти материалы к делу и ознакомиться с видео во время судебного заседания. «Данные видеозаписи объективно и беспристрастно свидетельствуют о том, что Устинов не совершал инкриминируемого ему стороной обвинения преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК, а напротив сам стал объектом незаконного применения к нему физической силы и спецсредств сотрудниками Росгваридии, за которыми последовало его незаконное задержание», — говорится в жалобе.

Во время судебного разбирательства судья отказался приобщить к делу видеоматериалы. «Подобный отказ со стороны суда должен расцениваться как основание для пересмотра приговора суда первой инстанции», — считают подписавшие жалобу. По мнению Венедиктова, Синдеевой и Муратова, Тверской суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального закона. В соответствии с пунктом 2 ст. 389.15 и ст. 389.17 УПК такие нарушения являются основанием для пересмотра решения суда. Подать апелляцию может не только гособвинитель, но и вышестоящий прокурор, напоминают авторы документа. Венедиктов, Синдеева и Муратов требуют от Чайки добиться отмены приговора Устинову.

Устинова задержали в центре Москвы 3 августа во время несогласованной акции протеста. Актеру было предъявлено обвинение в сопротивлении при задержании. По версии следствия, задерживающий Устинова омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к 3,5 годам колонии общего режима. Устинов в суде не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга.

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