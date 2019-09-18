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В Москве начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова

Ведомости
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В Москве у здания администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над сотрудником Росгвардии, сообщают корреспонденты «Дождя» и РБК.

К зданию администрации президента пришли режиссер Александр Молочников, актер Никита Кукушкин и другие актеры.

Судя по фотографиям, у здания образовалась очередь из желающих участвовать в одиночных пикетах.

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Роскомнадзор заблокировал форум о математике, пытаясь закрыть доступ к Telegram

Ведомости
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Роскомнадзор заблокировал сайт крупного англоязычного форума по олимпиадной математике Art Of Problem Solving, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом в своем Facebook написал Сергей Маркелов. «Лучший в англоязычном интернете форум по олимпиадной математике. Уже нельзя написать свое решение задачи через Билайн и Мегафон. Скоро и остальные провайдеры обновят реестр», — написал Маркелов.

При попытке входа на сайт artofproblemsolving.com информация о блокировке не появляется, но IP-адрес (45.56.124.84) ресурса содержится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. В качестве причины указано решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram на территории России.

Как уточняет Роскомсвобода, адрес artofproblemsolving.com внесли в реестр 15 января. По словам Маркелова, доступ к форуму сначала ограничили операторы «Билайн» и «Мегафон». Он отметил, что никогда не видел на форуме «экстремистской критики Путина» или «прозелитизма "Свидетелей Иеговы"» (организация признана экстремистской и запрещена в России). «Зато там много обсуждений геометрии, неравенств, многочленов», — написал Маркелов.

Art of Problem Solving — крупнейший ресурс, пользователи которого обсуждают решения олимпиадных задач по математике. Ежемесячно сайт посещают около 1,7 млн человек, свидетельствуют данные SimilarWeb.

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Технологии
Новости

Сервис онлайн-бронирования Bookform интегрируют в «Яндекс.Карты»

Ведомости
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Система онлайн-записи и работы с клиентами для бизнеса Bookform присоединилась к «Яндекс.Картам», сообщает пресс-служба «Яндекса». Bookform позволяет осуществлять бронирование и онлайн-запись, к расписанию можно подключить оплату, скидки и промокоды. Сервисом пользуются рестораны, салоны красоты, медицинские центры, автомастерские, организаторы детских праздников, коворкинги и другие компании.

«Чтобы расписание услуг с Bookform попало на "Яндекс.Карты", не нужно ничего делать: оно автоматически появится на карточке организации», – говорится в сообщении. В будущем владельцы компаний смогут настраивать расписание в личном кабинете «Яндекс.Справочника», также там появятся другие возможности, в том числе учет заказов, аналитика финансовых показателей и заполняемости бизнеса. Настройка и публикация расписания на «Яндекс.Картах» будет бесплатной для предпринимателей, комиссия с заказов взиматься не будет.

Для бизнеса онлайн-бронирование станет важным способом привлечения клиентов, считает Роман Чернин, руководитель геосервисов «Яндекса». Bookform будет развивать бронирование в мобильных «Яндекс.Картах» и других площадках, интересных малому бизнесу, отмечается в сообщении.

«Яндекс.Карты» – один из крупнейших городских сервисов. В среднем в месяц пользователи около 158 млн раз открывают карточки организаций на «Яндекс.Картах», отметили в пресс-службе.

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Политика
Новости

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова. «Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать», – написал он Instagram.

Политик отметил, что несколько раз пересмотрел видео с места задержания Устинова. «Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания», – отметил он. По мнению Турчака, Устинов попытался увернуться от бойца Росгвардии, но не применял насилия против него.

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Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов – вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать. ⠀ В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. ⠀ В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал. ⠀ Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо. ⠀ Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова. ⠀ Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости. #россия #павелустинов #закон #богестьлюбовь #милость #прощение #справедливость #точтонасобъединяет

Публикация от @ er_turchak

«Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», – отметил Турчак. Он выразил надежду, что при рассмотрении в суде вышестоящей инстанции будут учтены все аргументы стороны защиты.

В Москве 3 августа прошла несогласованная акция протеста против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Устинова задержали в этот день в центре Москвы. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к трем с половиной годам колонии общего режима. Устинов в суде не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро.

Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный Устинову приговор, поскольку сочли его незаконным. 16 сентября четыре театра – МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр «На Страстном», Другой театр и «Сатирикон» – завершили свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова. Также коллектив театра им. Ермоловой опубликовал в Facebook обращение в поддержку Устинова и его родных.

Кроме того, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда в отношении Устинова. Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов также попросил Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Устинову.

Театр за одного актера

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Финансы
Новости

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Ведомости
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Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов. ЦБ считает, что в подобной ситуации нужно руководствоваться тем, что бизнесмен должен отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.

Издание отмечает, что проблема взыскания долгов по налогам с ИП существует давно, но из-за повышения эффективности контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) летом 2019 г. банки стали массово получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов. При этом многие банки отказывались делать это. Наличие проблемы подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По данным газеты, министерство финансов считает, что право ФНС взыскания налоговых долгов ИП не через судебных приставов на деле выгоднее для предпринимателей, поскольку иначе возможен исполнительский сбор, требующий судебных расходов.

Конституционный суд трижды подтверждал «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества, отмечается в ответе ЦБ. При этом в ЦБ отметили, что банки должны исполнять решения ФНС с учетом ограничения законов на взыскания, установленные в отношении физлиц.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее называл избыточной блокировку счетов ИП во всех банках, поскольку блокировать могут крупные суммы, хотя недоимка при этом будет небольшой. В свою очередь вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предложил разграничивать коммерческий и личные счета ИП.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

ТАСС узнал о поручении Рогозина сократить число советников главы РКК «Энергия»

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил руководству Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сократить число советников главы предприятия, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. У гендиректора корпорации Николая Севастьянова всего 14 советников. Поручение было дано после рабочего совещания Рогозина в РКК «Энергия», рассказал источник. «На этом совещании, в частности, обсуждалась штатная численность сотрудников предприятия», – добавил источник.

Согласно данным на сайте РКК «Энергия», у Севастьянова также восемь заместителей, из них три первых заместителя, в их числе генеральный конструктор корпорации Евгений Микрин. В свою очередь Микрину подчиняются три заместителя, среди них – руководитель полетов российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

В РКК «Энергия» не стали комментировать данную информацию.

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству заявили, что сокращение численности сотрудников, в том числе среди руководства, является важным условием развития этих предприятий и ракетно-космической отрасли в целом. «Система нормализации численности сотрудников относится ко всем предприятиям госкорпорации "Роскосмос"», – заявили в пресс-службе.

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Политика
Новости

Саудовская Аравия продала здание консульства, в котором убили журналиста

Ведомости
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Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, передают телеканалы Habeturk TV и Al Jazeerа. Сделка состоялась около месяца назад. Речь идет о продаже здания, в котором в октябре 2018 г. был убит журналист Джамаль Хашкаджи (в разных переводах также – Хашукджи, Хашогги). Здание находится в престижном районе города Левент. В результате сделки продавец получил треть от рыночной цены. Кто является покупателем, телеканалы не уточнили.

По данным Habeturk TV, теперь дипломатическая миссия Саудовской Аравии располагается в здании в районе Саррьер, недалеко от консульства США. Как отмечает телеканал, для продажи здания Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение на сделку в МИДе Турции. Однако в турецком дипломатическим ведомстве заявили, что им ничего не известно о сделке.

В начале октября прошлого года Хашкаджи пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. До прихода в консульство журналист некоторое время проживал в США и работал в Washington Post. После посещения консульства Хашкаджи перестал выходить на связь. Позже власти Саудовской Аравии признали, что журналист был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, он погиб в драке. Ранее по подозрению в причастности к гибели журналиста были задержаны 18 человек. По словам саудовского министра иностранных дел Адель аль-Джубейра, подозреваемые превысили полномочия, что стало причиной гибели Хашкаджи.

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Бизнес
Новости

В «Совкомфлоте» произойдут кадровые перестановки

Ведомости
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Гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк станет председателем совета директоров компании, а на занимаемую им сейчас должность будет назначен главный инженер Игорь Тонковидов, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя вице-премьера Максима Акимова. По его словам, вице-премьер утвердил директивы Росимуществу по проведению внеочередного собрания акционеров «Совкомфлота».

«Ожидается, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров и последующего избрания председателем совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка», – отметил он.

В сентябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в правительстве обсуждается возможность назначения Франка председателем совета директоров «Совкомфлота». Пост гендиректора может занять первый заместитель Игорь Тонковидов, писала газета.

«Совкомфлот» является крупнейшей российской судоходной группой, которая специализируется на поставках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Флот компании включает в себя 146 судов с суммарной грузоподъемностью более 12,8 млн т. 100% акций компании находятся в собственности государства. Франк был гендиректором «Совкомфлота» последние 15 лет.

Ранее правительство выдвинуло в совет директоров «Совкомфлота» замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко. Соответствующее распоряжение 12 сентября подписал премьер Дмитрий Медведев. Всего в совете директоров компании 10 человек, все члены действующего состава выдвинуты в новый состав совета.

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Политика
Новости

Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на незаконный приговор Устинову

Ведомости
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили генпрокурору России Юрию Чайке жалобу на решение суда, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Об этом в Telegram-канале сообщил Венедиктов.

Приговор, вынесенный судьей Тверского суда Москвы, незаконный и необоснованный, считают авторы обращения. В своей жалобе они обращают внимание на то, что 3 августа фотокорреспонденты «Новой газеты» и журналисты телеканала «Дождь» были свидетелями задержания Устинова. Они успели снять задержание на видео. Защита Устинова предоставила суду видеозаписи задержания Устинова. Его адвокаты просили приобщить эти материалы к делу и ознакомиться с видео во время судебного заседания. «Данные видеозаписи объективно и беспристрастно свидетельствуют о том, что Устинов не совершал инкриминируемого ему стороной обвинения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК, а напротив сам стал объектом незаконного применения к нему физической силы и спецсредств сотрудниками Росгвардии, за которыми последовало его незаконное задержание», – говорится в жалобе.

Во время судебного разбирательства судья отказался приобщить к делу видеоматериалы. «Подобный отказ со стороны суда должен расцениваться как основание для пересмотра приговора суда первой инстанции», – считают Венедиктов, Синдеева и Муратов. По их мнению, Тверской суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые являются основанием для пересмотра решения суда. Подать апелляцию может не только гособвинитель, но и вышестоящий прокурор, напоминают авторы документа. Венедиктов, Синдеева и Муратов требуют от Чайки отмены приговора Устинову.

Устинова задержали в центре Москвы 3 августа во время несогласованной акции протеста. Актеру было предъявлено обвинение в сопротивлении при задержании. По версии следствия, задерживающий Устинова омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к 3,5 года колонии общего режима. Устинов в суде не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга.

Театр за одного актера

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Финансы
Новости

Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG

Ведомости
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Новая финансовая экспертиза по делу Baring Vostok, подготовленная по запросу следствия, установила, что стоимость акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд руб., а не 600 000 руб., как ранее считало следствие, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, новая экспертиза подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела.

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию. «Оценка в 260 млн руб. учитывает ограничения, которые были в уставе компании на момент сделки, за которую проголосовали все члены совета директоров, в том числе и Шерзод Юсупов (владеет 4,4% «Восточного» – «Ведомости»). Однако ограничения были исправлены уже на момент возбуждения уголовного дела», – пояснил источник. По его словам, экспертиза показывает надуманность обвинений против фигурантов дела инвестфонда: банк «Восточный» получил качественный актив, стоимость которого была значительно выше суммы долга Первого коллекторского бюро.

Адвокат одного из фигурантов дела – Филиппа Дельпаля – Леван Джиоев заявил ТАСС, что следствие уже ознакомило их с новой экспертизой. Другой адвокат Дельпаля Варвара Кнутова, отказавшись подтвердить или опровергнуть новую оценку акций IFTG, заявила «Коммерсанту», что если следователи ее получили, то это может послужить основанием для подачи ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования обвиняемых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Джиоев напомнил, что в начале октября суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения арестованным. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил ТАСС факт ознакомления с новой экспертизой, отказавшись обсуждать ее выводы. «Все адвокаты дали подписку о неразглашении. Следующие заседания по вопросам о мере пресечения для фигурантов дела ожидаются в начале октября, тогда результаты экспертизы могут быть разглашены официально», – пояснил он.

В 2015 г. банк «Восточный» и «Первое коллекторское бюро» заключили кредитные договоры на 2,5 млрд руб. В феврале 2017 г. совет директоров банка одобрил передачу акций IFTG «Восточному» в обмен на прощение долга бюро. Ранее следствие оценивало справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Сам Калви в суде заявлял, что рыночная цена акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав пакет.

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Политика
Новости

Минюст США подал иск против Сноудена из-за его мемуаров

Ведомости
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Власти США подали иск против экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу американского минюста.

Ведомство утверждает, что мемуары Сноудена Permanent Record («Личное дело») нарушают договоренности о неразглашении, которые подписывал бывший сотрудник спецслужб. «Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ», – приводятся в сообщении слова помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния. При этом в минюсте США отметили, что не будут останавливать распространение книги.

Разоблачения Сноудена в 2013 г. вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США ему предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. В результате Сноуден бежал в Россию, где получил временное убежище. В 2014 г. срок убежища был продлен на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.

Технологии
Новости

Россия и Китай создадут конкурента OneWeb

Ведомости
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Россия и Китай планируют создать низкоорбитальную спутниковую группировку по раздаче высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают SpaceX и Amazon.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 640 спутников. По словам президента, они будут заниматься позиционированием, зондированием Земли и связью. Через месяц «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что Китай предложил «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет.

В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что «Роскосмос» сейчас продолжает работу над программой «Сфера». В проекте бюджета на 2020–2022 гг. на нее заложено более 10 млрд руб.

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