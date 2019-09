В Москве задержан замдиректора департамента Минкультуры

Политика

Основательница РЕН ТВ Лесневская объяснила появление полиции на ее даче

Обысков на даче соосновательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской никто не проводил, сообщает ТАСС со ссылкой на саму Лесневскую: «У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию (об обысках)».

Ранее журналистка Анна Качкаева написала в Twitter, что следователи пришли с обыском на дачу Лесневской в Подмосковье. «У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках – Ирена живет сейчас там – пришли следователи СК», – написала она. По словам Качкаевой, об обыске ей сообщила помощница Лесневской. Позже Качкаева удалила сообщение, пояснив, что сын Лесневской попросил ее это сделать. Она добавила, что следователи покинули дом Лесневской, помощь ей оказывает адвокат.

Лесневской 77 лет. Она работала на телевидении с 1965 г., вела авторские программы о литературе и искусстве. В 1991 г. стала соучредителем телеканала РЕН-ТВ. Являлась издателем российского журнала The New Times, выходящего в онлайн-версии. В 2013 г. передала издание журнала The New Times его главному редактору Евгении Альбац. Деревня Шмеленки, где находится дом Лесневской, расположена в Раменском районе Подмосковья.