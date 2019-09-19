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В Москве задержан замдиректора департамента Минкультуры

Правоохранительные органы Москвы задержали заместителя директора департамента Министерства культуры Павла Мосолова, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает «Интерфакс», Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство об аресте задержанного.

Вместе с Мосоловым по делу проходят руководитель центра сохранения объектов культурного наследия ФАУ «Роскапстрой» Владимир Цветнов, гендиректор «Смарт финанса» Татьяна Магдеева и Сергей Семиков. Ходатайства об их аресте тоже поступили в суд.

Всем четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Мосолов работает в департаменте государственной охраны культурного наследия. Как рассказал «Интерфаксу» его адвокат, чиновник обвиняется в хищении более 20 млн руб. бюджетных средств, выделенных в период с 2011 по 2016 г. на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге.

Весной 2016 г. по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Его обвинили в хищении денег, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и еще нескольких объектах. В октябре 2017 г. суд приговорил его к 1,5 года колонии, но сразу освободил в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. В январе Мосгорсуд ужесточил наказание Пирумову, назначив ему три года колонии.

На суде Пирумов признал вину, полностью погасил ущерб и выплатил штраф. В августе 2019 г. суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

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