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Мосгорсуд отпустил бывшего заместителя Мединского под домашний арест

Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство Следственного комитета России о продлении срока содержания под стражей бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, передает «Интерфакс». «В отношении Пирумова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 ноября», – отметила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 г. приговорил экс-чиновника к 1,5 года колонии общего режима и оштрафовал на 300 000 руб., признав его виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму 164 млн руб. Помимо этого Пирумов был признан виновным в покушении на хищение госсредств, выделенных на реставрацию различных культурных объектов. Вынося приговор, суд освободил экс-чиновника от наказания, учтя срок его содержания под стражей во время следствия.

После неоднократного оспаривания приговора в различных инстанциях гособвинение добилось его ужесточения. 24 января Мосгорсуд приговорил Пирумова к трем годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. Пирумов также был лишен ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Преображенский суд 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по «делу реставраторов» условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба Минкультуры.

В 2019 г. Пирумова вновь арестовали по обвинению в хищении не менее 450 млн руб. госсредств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Весной 2019 г. следствие обвинило его в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК). Пирумов вину не признает.

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