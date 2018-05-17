Бывшего заместителя Мединского задержали по делу о хищении 450 млн рублей

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Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов
Антон Новодережкин / ТАСС
Следователи и сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).
Пирумов и Колесников подозреваются по делу о хищении не менее 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж», сообщил СКР. Еще одним фигурантом дела стал экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.
Следствие считает, что подозреваемые заключили госконтракт, не планируя реально его исполнять. Большую часть полученных по контракту денег перечислили в подконтрольные им организации. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. № 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Заместителем министра культуры Владимира Мединского Пирумов стал в 2013 г. Через два года он стал статс-секретарем – заместителем министра культуры. Весной 2016 г. Пирумова задержали по так называемому делу реставраторов – о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и еще нескольких объектов. В ноябре 2016 г. Пирумов признал вину, в декабре того же года его уволили с должности замминистра культуры.
В октябре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал Пирумова виновным по «делу реставраторов». Суд приговорил его к 1,5 года тюрьмы. Сразу после вынесения приговора бывшего замминистра освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО.
В ноябре 2017 г. адвокат Пирумова Александр Сергеев заявил, что экс-замминистра вернулся на работу в Русский дом недвижимости в должности советника гендиректора. Здесь он работал до перехода в Минкультуры.
Колесников и Мазо также были фигурантами дела реставраторов. Им вменялись несколько эпизодов мошенничества. Суд приговорил их к условным срокам наказания.
Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»
А. Гордеев / Ведомости
ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 г. По версии следствия, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. Пирумов отвечал в министерстве за имущественные отношения и инвестиции. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве (на фото), драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде
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Сергей Бобылев/ТАСС
Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества
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Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС
К 1150-летию основания Изборска (под Псковом) велась масштабная реконструкция Изборской крепости. Общий объем финансирования превысил 1 млрд руб. Уголовное дело и задержание замминистра Пирумова связали в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске - в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2011 г. началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Псковского государственного театра драмы имени А. С. Пушкина. Были выполнены фасадные работы, укреплен фундамент, заменена кровля, восстановлены исторические перекрытия, интерьеры, лестницы и лепнина
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2012 г. финансирование работ Министерством культуры составило почти 230 млн руб., следует из документов Счетной палаты, еще часть расходов пришлась на областной бюджет
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Ирина Дмитриева/ТАСС
Еще один памятник архитектуры в «деле реставраторов» – собор Иоанна Предтечи, расположенный в комплексе одноименного монастыря в центре Москвы на углу улицы Забелина и Хохловского переулка. Собор построен в 1879 г. по проекту архитектора Михаила Быковского, реставрация монастырского комплекса длилась последние 15 лет
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Крепость Фридриха Великого на Литовском валу в Калининграде построена в 1657 г. (на фото башня «Дона» и Росгартенские ворота). В конце 2014 г. Минкультуры заказало реставрацию трехэтажной башни «Кронпринц» и мансардного этажа оборонительной казармы крепости за 413 млн руб., информация об этом размещена на сайте госзакупок. Еще одна крупная закупка сделана весной 2016 г. на реставрацию крепости и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. На это было выделено 35,5 млн руб.
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A.Savin / Wikimedia
Комплекс уже реставрировался в 2011 г. (на фото постройка конца 19 в. – Фридрихсбургские ворота). Но некоторые здания крепости нуждаются в ремонте по сей день. Так, в сентябре 2017 г. в Минкультуры прошло совещание о реставрации оборонительной казармы «Кронпринц» – сейчас в комплексе находятся помещения организаций, подчиняющихся трем федеральным структурам: Министерству образования (Первый казачий университет), Минкультуры России (ГЦСИ) и Росимуществу. Предлагается распределить финансирование строительства между тремя структурами
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Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Усадьба Асеевых – одно из самых известных исторических зданий Тамбова. Особняк фабриканта по проекту архитектора Льва Кекушева был построен к весне 1905 г. В послевоенное время в нем располагался санаторий. Масштабная реконструкция памятника архитектуры началась в 2009 г., восстановление велось на деньги федерального бюджета и завершилось в 2013 г. Сейчас в нем расположен музейный комплекс
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ГМИК им. К.Э. Циолковского
Закладка первого камня в строительство нового здания музея космонавтики в Калуге состоялась 12 апреля 2014 г. Открытие нового здания площадью 12 500 кв. м планировалось на конец 2016 г. Старый корпус в 4 раза меньше, и экспозиция не вмещает все экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Осенью 2016 г. строительство было заморожено, а спустя год министр культуры Владимир Мединский, осматривая стройку, пообещал достроить здание к концу 2017 г.