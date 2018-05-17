Бывшего заместителя Мединского задержали по делу о хищении 450 млн рублей

Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов Антон Новодережкин / ТАСС

Следователи и сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

Пирумов и Колесников подозреваются по делу о хищении не менее 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж», сообщил СКР. Еще одним фигурантом дела стал экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

Следствие считает, что подозреваемые заключили госконтракт, не планируя реально его исполнять. Большую часть полученных по контракту денег перечислили в подконтрольные им организации. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. № 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По месту жительства подозреваемых прошли обыски. СКР в Telegram-канале обнародовал фотографии с обысков. Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе СКР, на фотографиях изображена квартира Колесникова.

Заместителем министра культуры Владимира Мединского Пирумов стал в 2013 г. Через два года он стал статс-секретарем – заместителем министра культуры. Весной 2016 г. Пирумова задержали по так называемому делу реставраторов – о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и еще нескольких объектов. В ноябре 2016 г. Пирумов признал вину, в декабре того же года его уволили с должности замминистра культуры.

В октябре прошлого года Дорогомиловский суд Москвы признал Пирумова виновным по «делу реставраторов». Суд приговорил его к 1,5 года тюрьмы. Сразу после вынесения приговора бывшего замминистра освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО.

В ноябре 2017 г. адвокат Пирумова Александр Сергеев заявил, что экс-замминистра вернулся на работу в Русский дом недвижимости в должности советника гендиректора. Здесь он работал до перехода в Минкультуры.

Колесников и Мазо также были фигурантами дела реставраторов. Им вменялись несколько эпизодов мошенничества. Суд приговорил их к условным срокам наказания.

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