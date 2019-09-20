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США ввели санкции против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении Национального банка Ирана. Как сообщает издание The Hill, лидер государства сделал такое заявление перед встречей с премьером Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Трамп не уточнил, в чем именно заключаются санкции, но назвал их самыми строгими мерами, которые когда-либо применялись по отношению к Ирану. В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был последним источником средств для иранских властей.

Санкции связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению американских властей и Эр-Рияда, за этим нападением стоит Иран. Атака произошла в ночь на 14 сентября, после нее Саудовская Аравия сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

Национальный банк Ирана – крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 г. оценивались примерно в $80 млрд. Кредитная организация имеет около 3000 отделений по всему Ирану.

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