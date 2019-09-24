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Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело Серебренникова

Прокуратура обжаловала решение суда вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру для устранения недостатков в обвинительном заключении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. По этому делу проходит режиссер Кирилл Серебренников.

Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру 11 сентября. Судья Ирина Аккуратова предложила сделать это после рассмотрения итогов комплексной экспертизы, которую защита расценила как «развал позиции обвинения». Адвокаты и подсудимые одобрили предложение судьи, заявив о невиновности и попросив вынести оправдательный приговор. Обвинение выступало против.

По версии следствия, Серебренников, продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 млн руб., выделенных студии из бюджета в 2011–2014 гг. на развитие и популяризацию современного искусства России. По данным следствия, экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Судья отметила, что подсудимые, по данным обвинения, договорились представлять неверные сведения в Минкультуры и присваивать деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению. В то же время в обвинительном заключении нет информации о том, какие мероприятия «Седьмой студии» не состоялись и в чем именно выразились противоправные действия обвиняемых, уточнила она.