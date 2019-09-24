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Ирина Чевтаева

Прокуратура попросила отменить приговор фигуранту дела «Нового величия»

Прокуратура подала ходатайство в Мосгорсуд с просьбой отменить приговор фигуранту «Нового величия» Павлу Ребровскому, сообщает «Медуза» со ссылкой на адвоката осужденного Ивана Сустина. Ребровского судили отдельно от других обвиняемых по делу, так как он признал вину и заключил сделку со следствием. Однако во время судебного процесса он отказался от данных ранее показаний, заявив, что они выдуманы следователем и даны под давлением. Рассмотрение жалобы прокуратуры на приговор состоится 8 октября.

В июле адвокат Марии Дубовик, другой фигурантки «Нового величия», заявил «Ведомостям», что Ребровского после отказа от показаний повторно допросят 19 июля. По мнению адвоката, на Ребровского могут попытаться оказать давление, чтобы он изменил свои показания и вернулся к первоначальной версии. Взамен ему могут предложить изменить наказание на условное.

Ребровский был приговорен к двум с половиной годам колонии по делу «Нового величия». 8 июля на заседании суда он отказался от показаний, заявив, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок. Всего фигурантами «Нового величия» являются 10 человек, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).