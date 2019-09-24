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Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы российским дипломатам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой и тревожной ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации, которые планировали лететь на заседание Генассамблеи ООН. Ситуация требует жесткой реакции как со стороны ООН, так и со стороны Москвы, подчеркнул он.

«Вашингтон нарушает свои международные обязательства – это прямое нарушение международных обязательств Вашингтоном, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на ГА ООН», – отметил Песков. Он добавил, что все, что могут сделать США, это ограничить пребывание россиян одним городом Нью-Йорком, где и находится штаб-квартира международной организации. «Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею», – заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визу не получил сам Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники российского МИДа. Формального отказа в визах не было, но делегатам не вернули в срок паспорта, поданные в посольство США.

США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но, по ее словам, это не так, и документы были поданы в сроки, указанные американскими дипломатами. Захарова отметила, что инцидент станет центральной темой встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Нью-Йорке.