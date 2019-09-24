Верховный суд Британии признал незаконной приостановку работы парламента

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Песков: в США протестующего застрелили бы за бросок стаканчиком в полицию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами ВШЭ прокомментировал уголовные дела о насилии против полицейских в отношении участников летних протестов в Москве, сообщает РБК. Он подчеркнул, что в сотрудников полиции или Росгвардии нельзя ничего бросать, это закон.

«Там был какой-то парень, который бросил стаканчик (в сотрудника полиции), но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду», — сказал представитель Кремля.

Позже в ходе общения с журналистами Песков сказал, что не хочет вдаваться в детали разговора, поскольку он носил непубличный характер. При этом он отметил, что американские полицейские стреляли в людей, когда речь шла даже не о брошенном предмете, а о неловком движении рук.

На вопрос, переоценил ли Кремль суть событий, происходивших во время выборов в Москве — были ли митинги массовыми беспорядками или нет, Песков сказал: «Были несанкционированные акции в нарушение действующего закона. Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать, это факт, который можно только констатировать».