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Председатель Верховного суда усомнился в законности задержания Павла Устинова

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев считает необходимым изучить ситуацию с актером Павлом Устиновым, которого приговорили к 3,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

Лебедев посмотрел запись задержания Устинова. Из ролика непонятно, были ли у силовиков полномочия задерживать актера и поступал ли такой приказ, сообщил он на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Тверской суд, вынесший актеру приговор, ранее отказался смотреть запись. Член комитета Людмила Нарусова спросила Лебедева, почему видеоролик не изучил судья первой инстанции. Лебедев сказал, что сможет ответить на вопрос после вступления приговора в законную силу.

«Вот вступит в законную силу, придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция, предоставленная законом, – истребовать дело и тогда принять решение. Решение может быть различное», – заявил Лебедев.

16 сентября Устинова признали виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Актер вину не признал. По его словам, он оказался на акции случайно и не оказывал сопротивления при задержании. 20 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры актера выпустили из СИЗО под домашний арест. Ранее председатель ВС уже комментировал приговор Устинову. «Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», – сказал он «Ведомостям». 26 сентября в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию приговора.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. Его поддержали многие артисты театра и кино, в центре Москвы проходили одиночные пикеты, а петиция с требованием освободить актера за сутки собрала более 100 000 подписей.

Театр за одного актера