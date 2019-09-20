Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Но пересмотр приговора, скорее всего, не приведет к полному оправданию

Защита намерена настаивать на полном оправдании Устинова, поскольку дело изначально было основано на фальсификации Максим Стулов / Ведомости

Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября, принял решение об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за применение насилия по отношению к представителю власти. Его отпустили под подписку о невыезде.

Поводом стало ходатайство заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, который учел поручительство актера Константина Райкина и положительные характеристики Устинова. «Тяжесть деяния имеет место быть и никуда не делась», – пояснила в суде представитель прокуратуры Анастасия Зверева. Но, так как сбор доказательств завершен, Устинов уже не сможет ему воспрепятствовать, а учитывая положительные характеристики – не представляет опасности на свободе. Судья Юлия Манеркина согласилась с этими доводами. Основаниями для ареста Устинова были как тяжесть преступления, так и отсутствие у него постоянного источника дохода, напомнила она. Но обстоятельства изменились.

Устинов отпущен под подписку о невыезде до вступления в силу приговора Тверского районного суда, который приговорил его к 3,5 года лишения свободы за вывих плеча росгвардейца на акции протеста. Это произошло, несмотря на существование видеозаписи, на которой хорошо видно: Устинов не оказывал сопротивления при задержании и не участвовал в акции протеста, а просто стоял у метро в ожидании встречи. А якобы полученная травма не помешала полицейскому активно махать дубинкой.

Приговор вызвал общее возмущение. За Устинова вступились известные актеры и политики. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов попросил генпрокурора Юрия Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию с Устиновым вопиющей несправедливостью. В пятницу на заседании Мосгорсуда присутствовала уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова, которая оценила решение суда как поистине правосудное. «Мы должны всегда помнить, что наш президент не раз уже говорил, что мера пресечения в виде ареста должна быть применена лишь в исключительных случаях», – напомнила Москалькова, но отказалась поделиться своими выводами по существу дела. Она все еще изучает документы, сказала омбудсмен.

Накануне стало известно, что надзорное ведомство обжаловало вынесенный Устинову приговор «в связи с несправедливостью назначенного наказания вследствие его чрезмерной суровости». В представлении Пономарева говорится, что Генпрокуратура не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий. Но считает, что приговор подлежит изменению «в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», и просит назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Апелляционную жалобу адвокатов Устинова и представление прокуратуры Мосгорсуд рассмотрит в четверг, 26 сентября.

Адвокат Устинова Дмитрий Чешков говорит, что не успел детально изучить представление Генпрокуратуры, однако защита намерена настаивать на полном оправдании Устинова, поскольку дело изначально было основано на фальсификации. Ему неизвестно, что заставило представителей гособвинения так радикально изменить подход к этому делу: в Тверском суде представитель обвинения потребовал приговорить Устинова к шести годам лишения свободы, и для прокуратуры более логичным было бы оспорить приговор в связи его мягкостью.

Не смог объяснить происходящее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не думаю, что это корректный вопрос, – сказал он журналистам. – Если вас интересует та или иная мотивация, вы можете спросить это в прокуратуре». Получить комментарий Генпрокуратуры не удалось.

Руководитель «Агоры» Павел Чиков считает, что Мосгорсуд заменит Устинову приговор на условное заключение и этим дело ограничится. Подобное произошло с политиком Алексеем Навальным, которого сперва осудили к лишению свободы по «делу «Кировлеса», но практически сразу же отпустили из СИЗО, а потом заменили приговор на условный, напоминает он. Но условный приговор трудно считать справедливым, считает он. «На самом деле приемлемым будет освобождение всех участников «московского дела», – настаивает Чиков. – Все остальное – компромиссы в угоду силовикам».

Абсолютно очевидно, что это компромисс, соглашается политолог Аббас Галлямов. Конечно, он собьет волну негатива, но благодарности по отношению к системе не вызовет и не пойдет на пользу власти, предупреждает эксперт. Она не будет выглядеть справедливой, скорее, предстанет злобной, но слабой и проигравшей. На самом деле после того, как посадили Устинова, у властей просто не было хорошего выхода из этой ситуации, констатирует Галлямов.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии