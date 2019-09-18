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«Дождь»: Кремль ожидает пересмотра дела Павла Устинова

В администрации президента считают несправедливым приговор актеру Павлу Устинову и ожидают, что Мосгорсуд пересмотрит дело, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.

Мосгорсуд при рассмотрении апелляции может посмотреть видео задержания Устинова, которое районный суд отказался смотреть, сказали «Дождю» собеседники в администрации президента. Один из них связал приговор Устинову с отсутствием сильного адвоката у актера. «С Устиновым все будет хорошо, а вот с судебной системой беда», – заявил «Дождю» еще один источник, близкий к Кремлю.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего пострадал омоновец. Устинов вину не признал, по его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Суд не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты.

Устинова массово поддержали российские артисты, в том числе Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко и другие. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию, в которой оказался актер, вопиющей несправедливостью.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова