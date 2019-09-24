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Трамп распорядился опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать расшифровку своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля. Об этом он написал в своем Twitter.

«В настоящее время я представляю нашу страну в ООН, но я распорядился обнародовать завтра полную, а также полностью рассекреченную и неотредактированную расшифровку моего телефонного разговора с украинским президентом Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и совершенно адекватный разговор. Никакого давления и никаких – в отличие от Джо Байдена и его сына – quid pro quo [услуга за услугу]!» – подчеркнул он.

Разговор Трампа с Зеленским оказался в центре скандала. The Wall Street Journal писала, что во время него американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине.

Накануне, 23 сентября, The New York Times и Washington Post сообщили, что американский президент в июле потребовал от исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани заморозить военную помощь в $400 млн для Украины, несмотря то что отправку этих денег уже одобрил конгресс. Как отмечала Financial Times, публикации этих изданий вызвали новые опасения, что Трамп пытался использовать деньги, чтобы повлиять на украинского президента.

24 сентября Трамп признал, что заморозил военную помощь для Украины. По его словам, это связано с давлением не на украинского президента, а на другие страны. «Я думаю, это несправедливо, что мы выделяем деньги. Германия, Франция, другие страны должны выделить деньги, и я жаловался на это с самого начала», – заявил он.

Новости СМИ2
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Финансы
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Президента лишенного лицензии банка обвинили в хищении 268 млн рублей у клиента

Ведомости
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Президенту банка «Прайм Финанс» Михаилу Табунову предъявлено обвинение по двум статьям: присвоение денежных средств и фальсификация финансовых документов учета, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, Табунов вместе с подельниками похитили более 267 млн руб. в период с 2015 по 2019 гг. «Интерфакс» уточняет, что эти деньги были похищены у клиента банка. Его имя не раскрывается. Кроме того, Табунов вносил в отчетность для ЦБ заведомо недостоверные сведения, чтобы у банка «Прайм Финанс» не отозвали лицензию, отмечает СКР.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Прайм финанс», занимавшего 366-е место в банковской системе страны по величине активов, в начале июня. В сентябре Табунова задержали в Санкт-Петербурге.

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Недвижимость
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Гендиректор WeWork Адам Нейман уходит со своего поста

Ведомости
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Сооснователь и генеральный директор коворкинговой сети WeWork согласился покинуть свой пост руководителя, сообщила Financial Times. Это произошло после того, как убыточной компании не удалось провести запланированное на сентябрь первичное размещение акций и ее крупнейшие акционеры потеряли веру в 40-летнего харизматичного предпринимателя.

В проспекте эмиссии к IPO Нейман был назван «уникальным лидером, доказавшим, что одновременно может быть визионером, управленцем и новатором». Однако именно его личность и множественные конфликты интересов (бизнес WeWork сильно завязан на личный бизнес Неймана) стали одним из главных факторов, вызвавших недовольство многих инвесторов, которые не пожелали участвовать в IPO, писала The Wall Street Journal. Газета также сообщила недавно, что японская SoftBank, крупнейший акционер WeWork, выступила за то, чтобы Нейман оставил пост гендиректора.

Многие инвесторы во время подготовки к IPO также не получили от компании внятных ответов на вопрос, как она собирается выходить в прибыль. В первом полугодии 2019 г. ее убыток составил $905 млн при $1,54 млрд выручки; она потратила почти $2,4 млрд, практически полностью израсходовав денежные средства, выделенные на этот период. В результате стоимость компании, которая в январе в ходе последнего раунда инвестиций была оценена в $47 млрд, была снижена в ходе подготовки к IPO до менее чем $20 млрд. Организовывавшие его инвестбанки интересовались у инвесторов их готовностью вложить средства исходя из оценки в $15–18 млрд, сообщала FT. Агентство Reuters писало о возможном снижении оценки до $10–12 млрд.

Решение об отставке было принято на заседании совета директоров во вторник, подтвердило Reuters со ссылкой на людей, знакомых с его результатами. По их словам, за смещение Неймана высказались, в частности, SoftBank, венчурный фонд Benchmark Capital и китайский фонд прямых инвестиций Hony Capital. Решение об отставке поддержало большинство из семи членов совета директоров.

Теперь Нейман стал председателем совета директоров без исполнительских функций, пишет FT со ссылкой на человека, знакомого с решением. Об этом же говорят источники Reuters. Временно исполняющими обязанности гендиректора стали финансовый директор Арти Минсон и заместитель председателя совета директоров Себастьян Ганнингэм.

На днях WeWork арендовала в Москве 8500 кв. м в многофункциональном комплексе Imperial Plaza (бывший «Краснопрудный») в районе Комсомольской площади для размещения коворкинга. Это уже пятый ее объект в России – и самый большой.

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Политика
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Польша отказалась выдать России банкира из-за его членства в «Свидетелях Иеговы»

Ведомости
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Суд в Польше отказался выдавать России бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, передает местный телеканал TVP Info.

Обосновывая решение, судья заявила, что выдача Алексеева юридически недопустима в свете норм польского и международного права. Она сослалась на данные правозащитных организаций, которые заявляют, что к задержанным в России применяется физическое насилие. Неблагоприятным для Алексеева фактором является то, что он – член «Свидетелей Иеговы», которых в России преследуют, арестовывают и приговаривают к многолетним срокам, подчеркнула судья.

Организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в России. В сентябре госдепартамент США ввел санкции против двух следователей в Сургуте, которые, по данным ведомства, применяли пытки в отношении членов этой организации.

Алексеева задержали в Польше в феврале, о чем писал РБК со ссылкой на источники. В России он был заочно арестован в мае 2017 г. по обвинению в растрате или хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как писал «Коммерсантъ», вначале его объявили в федеральный розыск, но выяснилось, что он скрылся за границей, после чего был инициирован его розыск по линии Интерпола.

Как свидетельствуют материалы дела, в 2014 г. Алекссев вступил в организованную группу, которую создали председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк и президент банка Сергей Леонтьев. С сентября 2014 г. по июль 2015 г. банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям, перечислили эти деньги на подконтрольные им компании и аккумулировали на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Железняк и Леонтьев также объявлены в международный розыск.

Пробизнесбанк был опорным банком финансовой группы «Лайф». ЦБ лишил его лицензии в августе 2015 г. В том же году Пробизнесбанк был признан банкротом.

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Финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Ведомости
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Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена». Об этом говорится в сообщении УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Ранее о том, что финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге, сообщало Associated Press со ссылкой на источники. Тогда собеседники агентства отмечали, что финал турнира в 2022 г. состоится на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 г. – на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Это будет второй раз, когда Россия примет финал Лиги чемпионов. В 2008 г. победитель турнира определился на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер юнайтед» и «Челси». Победу со счетом 6:5 одержал «Манчестер юнайтед».

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Бизнес
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«Башнефть» сменила президента компании

Ведомости
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Совет директоров «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначил новым президентом и председателем правления компании Хасана Татриева, говорится в раскрытии компании.

Татриев возглавлял крупнейший актив «Роснефти» – ООО «РН-Юганскнефтегаз». Под его руководством достигнуты значительные успехи в разработке Самотлорского месторождения и установлен ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти на крупнейшем активе компании, отметили в пресс-службе «Роснефти». Гендиректором ООО «РН-Юганскнефтегаз» назначен Игорь Табачников, ранее занимавший должность главного инженера компании.

С октября 2016 г. президентом «Башнефти» был Андрей Шишкин. Он продолжит заниматься созданием судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке.

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Политика
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Трамп объяснил заморозку военной помощи для Украины

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп признал, что лично принял решение заморозить сотни миллионов долларов военной помощи для Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Financial Times.

По его словам, он сделал это, чтобы другие страны выделили деньги. «Я думаю, это несправедливо, что мы выделяем эти деньги. Германия, Франция, другие страны должны выделить деньги, и я жаловался на это с самого начала», – сказал он.

Речь идет о сумме в $400 млн. О заморозке военной помощи писало Politico в конце августа. В понедельник, 23 сентября, The New York Times и Washington Post сообщили, что американский президент в июле потребовал от исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани приостановить отправку этих денег, несмотря на одобрение военной помощи со стороны конгресса.

Как отмечает FT, публикации этих изданий вызвали новые опасения, что Трамп пытался использовать эти деньги, чтобы повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее The Wall Street Journal писала, что во время телефонного разговора 25 июля американский лидер призывал украинского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Теперь адвокат Трампа намерен выяснить, влияли ли деловые интересы Хантера Байдена на политику его отца на Украине.

Трамп признавал, что имя Джо Байдена упоминалось во время разговора. В то же время он отрицает, что пытался оказать давление на Зеленского.

Политика
Новости

Минкультуры рассказало о коллапсе в «Царском селе» из-за китайских туристов

Ведомости
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В Министерство культуры России поступают массовые жалобы на коллапс в музее-заповеднике «Царское село» из-за наплыва китайских туристов. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова, передает «Интерфакс».

По ее словам, российские туристы «не могу попасть [в музей], потому что проходят китайские группы». «У нас красный уровень опасности в "Царском селе" для российских туристов», – отметила она.

Размер музея не позволяет увеличить нагрузку, а интерес к «Царскому селу» будет только расти, подчеркнула Манилова. Соответственно, констатировала она, надо вводить регуляторы: российские граждане должны иметь доступ к объектам культурного наследия. «Иначе мы одной рукой делаем нацпроект "Культура", а второй делаем все против», – заключила чиновница.

Манилова поручила директору департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову подготовить предложения совместно со специалистами из туризма. Она пояснила, что для зарубежных граждан нужно ввести определенные дни посещения.

В «Царском селе» в 2020 г. планируется ввести электронную систему продажи билетов по паспортам, сообщила в свою очередь директор музея Ольга Таратынова. Посетители смогут приезжать к определенному времени и не стоять в очереди, отметила она. Это «единственный выход», подчеркнула директор, добавив, что сейчас ожидание в очереди за билетами в музей составляет четыре часа.

«Царское село» – музей-заповедник в городе Пушкине (Санкт-Петербург). В него входят, в частности, Екатерининский парк и Екатерининский дворец. На сайте «Царского села» сообщается, что в период с мая по сентябрь время ожидания в очереди на вход во дворец может превышать четыре часа. Продажа билетов на посещение дворца проходит с 12.00 до 18.00.

Стиль жизни
Новости

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости
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Россия выдвинула фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил «Ведомостям» член российского оскаровского комитета Александр Роднянский, который также является продюсером «Дылды».

Голосование завершилось только что, уточнил Роднянский. Источник «Ведомостей» в российском оскаровском комитете рассказал, что в финале за право поехать от России на «Оскар» боролись два фильма – «Т-34» и «Дылда».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат в конце июня.

В прошлом году Россия выдвигала на «Оскара» фильм Константина Хабенского «Собибор», однако он не получил награду.

Технологии
Новости

Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон

Ведомости
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Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании. Экран Surround Screen занимает большую часть поверхности устройства, кроме небольшой полосы на задней части устройства.

Производство Mi MIX Alpha в Китае начнется в декабре. Когда смартфон появится на российском рынке, не уточняется. Устройство имеет процессор Snapdragon 855+, поддерживающий 5G, 12 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 512 ГБ. Смартфон также имеет широкоугольный объектив на 20 мегапикселей и телеобъектив на 12 мегапикселей. Его корпус сделан из титанового сплава, экран защищен прочным стеклом.

Массовое производство Mi MIX Alpha пока не предусмотрено. Стоимость смартфона – около $2800 (180 000 руб.).

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Финансы
Новости

Юникредитбанк продал портфель проблемных кредитов на 45,2 млн евро

Ведомости
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Итальянская группа UniCredit объявила о закрытии сделки между российским дочерним Юникредитбанком и компанией EOS по продаже портфеля проблемных кредитов, выданных в России физическим лицам, говорится в сообщении банка. Права требования по кредитам оцениваются в 45,2 млн евро.

Сделка была заключена в соответствии с планом группы Transform 2019, предполагающим снижение объема проблемных активов.

Ранее UniCredit согласился выплатить в США $1,3 млрд из-за нарушения санкций. По информации американских властей, нарушения нескольких санкционных режимов филиал банка в Германии допустил в период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. В частности, немецкая «дочка» UniCredit провела более 2000 платежей на $500 млн через финансовые учреждения в США. Эти финансовые операции нарушили санкционные режимы, введенные для борьбы с терроризмом в Мьянме, Иране, Ливии, Судане, Сирии и на Кубе, заявляли в минфине США.

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Бизнес
Новости

IKEA прекратила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»

Ведомости
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Ритейлер IKEA решил прекратить рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое», сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании. Там же объяснили, что решение было принято после изучения обратной связи об интерпретации фразы.

«Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку», – заявили в компании.

Ранее российская IKEA запустила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое»: покупатель в рамках акции мог купить товар в магазине, выбрать надпись, фразу или иллюстрацию художницы Еки Хаски, которую бы нанесли на товар.

Именно надпись suum cuique (в переводе с латинского «каждому свое») висела на входе концлагеря Бухенвальд. Депутат Госдумы Виталий Милонов призывал IKEA прекратить эту рекламную кампанию, сообщало агентство «Москва».

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