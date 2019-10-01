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«Коммерсантъ» рассказал подробности о передаче взяток полковнику ФСБ Черкалину

Бывший начальник управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, получал деньги от банкиров прямо у входа в здание управления или в кафе на Лубянской площади, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы.

По одному из эпизодов в деле Черкалина взяткодателем проходит бывший владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. В 2013 г. Горбатов познакомился с Ходжояном, которого Мазанов назначил своим советником по решению вопросов с правоохранительными и контролирующими органами. Горбатов сам отказался играть роль «крыши» для КБ «Транспортный», но предложил Черкалину помогать банку за вознаграждение. Согласно материалам следствия, Мазанов предлагал платить ему за конкретную работу или действия, но Черкалин настоял, чтобы ему ежемесячно выплачивали по $50 000 за «общее покровительство».

С ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Горбатов передавал Черкалину деньги на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом Черкалин получил $750 тыс. Кроме того, банк выплатил ему премию в $100 000 за помощь при проверке ЦБ.

Черкалина арестовали в апреле 2019 г. вместе с экс-сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках по делу у них были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. В августе Генпрокуратура попросила суд конфисковать имущество семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб.