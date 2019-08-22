С самого богатого полковника ФСБ хотят взыскать 6,3 млрд рублей

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Российские силовики предпочитают хранить свои сбережения в разных валютах Андрей Гордеев / Ведомости

Генпрокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с иском о конфискации в пользу государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд руб., сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки на соответствие доходов и расходов бывшего начальника 2-го отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ обнаружилось, что Черкалин, получив доход из не предусмотренных законом источников, купил и зарегистрировал на родственников пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля, перечислила Генпрокуратура. В иске также говорится о наличных деньгах, обнаруженных при обыске в доме, машине и служебном кабинете полковника, на сумму 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро.

Черкалина арестовали в апреле 2019 г. вместе с экс-сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере $850 000 «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». В 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов, пригрозив уголовным делом, обманули бизнесмена Сергея Гляделкина, который передал им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб., считает следствие.