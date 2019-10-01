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Московская полиция подала в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве подало в Симоновский районный суд на политика Алексея Навального и других оппозиционеров, свидетельствуют данные в судебной картотеке. На это обратило внимание «МБХ медиа».

Всего управление МВД подало два иска. Ответчики по первому из них – Навальный, а также Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов. Второй иск подан к Соболь и Георгию Албурову.

В чем заключаются претензии полиции, в картотеке не уточняется. Пресс-служба Симоновского суда в разговоре с РБК не стала раскрывать детали. Издание направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Жданов и Албуров сообщили, что узнали об исках из СМИ. В чем заключается суть исков, они не знают.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Такие предприятия, как «Мосгортранс», «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги», а также ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской) и служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали к оппозиционерам иски о компенсации ущерба. 10 сентября «Мосгортранс» выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров взыскали 1,2 млн руб. за задержки и простой общественного транспорта. Из числа ответчиков исключили Албурова.