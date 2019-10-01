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Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине подписали «формулу Штайнмайера» на очередном заседании по урегулированию ситуации на востоке страны. Об этом сообщил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание подтвердили два источника издания, знакомые с ходом заседания.

Эту информацию подтвердили источники ТАСС и «Интерфакса».

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Первоначально предполагалось, что стороны подпишут ее на встрече 18 сентября, но в последний момент украинская делегация отказалась это сделать.

В то же время помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков называл подписание этой формулы кремлевским условием первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в «нормандском формате». «Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», – говорил он.