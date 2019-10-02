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РБК назвал основного кандидата на пост директора ФСИН

Основной кандидат на должность директора ФСИН – Вадим Баланин, начальник управления «Л» в этом ведомстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСИН.

По словам одного из собеседников издания, Баланин пришел во ФСИН в 2012 г. До этого он работал в управлении «М» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением Минюста, МЧС, МВД.

Управление «Л» во ФСИН – неформальное название ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН», рассказал источник. Оно состоит из шести управлений и восьми отделов, его сотрудники занимаются техническим сопровождением оперативной деятельности ведомства, отметил собеседник.

Кандидатуру Баланина поддерживает генерал ФСБ Сергей Аппатов, занимающий сейчас пост заместителя руководителя Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, подчеркнул источник. В 2017 г. Алпатов возглавлял управление «М» в СЭБ ФСБ.

Источники РБК также сообщили, что временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель руководителя ведомства. Он же является одним из трех – помимо Баланина – кандидатов на должность директора ФСИН, пишет издание. Другие кандидаты на пост, по данным РБК, – Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН, и Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель директора Росгвардии.

Накануне, 1 октября, «Интерфакс» и РБК написали о том, что директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку. По данным «Интерфакса», ему исполнилось 65 лет, а это предельный возраст нахождения на службе.

Официально информация об отставке Корниенко не подтверждалась.