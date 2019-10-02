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Пришедшие на митинг с ребенком родители обжаловали предупреждение суда

Адвокаты Ольги и Дмитрия Проказовых обжаловали решение Лефортовского суда Москвы по делу о лишении супругов родительских прав. Информация об этом содержится в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Столичная прокуратура в августе потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они взяли ребенка на несогласованный митинг 27 июля. Лефортовский суд 2 сентября отказался удовлетворить это требование, однако вынес родителям предупреждение «о необходимости изменения отношения к воспитанию детей». Защита оспаривает это предупреждение.

Адвокаты просят суд изменить решение первой инстанции, исключив из него предупреждение родителям, пояснила «Ведомостям» юрист Pen & Paper Екатерина Тягай, представляющая интересы Проказовых. «Мы не оспариваем решение суда в части отказа в удовлетворении требования прокуратуры – лишать родительских прав семью Проказовых абсолютно не за что. Но и любая дополнительная попытка уличить их в неправомерном поведении является совершенно незаконной и необоснованной», – считает она.

Кроме того, адвокаты хотят добиться исключения из решения ряда выводов. Например, о том, что родители допустили вовлечение сына в массовое публичное мероприятие. По словам юристов, Проказовы не принимали участие в акции, а просто гуляли в отдалении от участников митинга.

В Москве 27 июля состоялась несогласованная акция у мэрии в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны более 1000 человек. После мероприятия прокуратура потребовала лишить Проказовых родительских прав за то, что они пришли на акцию с годовалым сыном. Принять аналогичные меры прокуратура просила в отношении еще одной супружеской пары – Петра и Елены Хомских, которые пришли на несогласованный митинг 3 августа с тремя дочерьми. Никулинский суд также отказался лишить их родительских прав, ограничившись предупреждением.