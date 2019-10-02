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Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда. Такая поправка в Трудовой кодекс нужна для издания акта правительства, гарантирующего долю оклада в зарплатах медиков, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у президента Владимира Путина в среду, 2 октября.

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова. По ее словам, Минздрав, Минтруд и другие ведомства изучили вопрос о совершенствовании зарплат медиков первичного звена по поручению Путина. По словам Скворцовой, есть регионы, где доля оклада в зарплатах медиков не превышает 20–25%: «И там основные проблемы, основные жалобы».

По словам министра, параллельно также нужно определить перечень выплат стимулирующего характера в структуре зарплат медиков, а также перечень компенсационных выплат и условий их предоставления. Эта работу нужно закончить не позднее апреля 2020 г., тогда все регионы успеют разработать дорожные карты достижения этих целевых показателей, добавила министр.

Важно, чтобы при увеличении доли оклада не были снижены другие доплаты, отметил Путин: «Чтобы вот этого фокуса не произошло».

По словам Скворцовой, в Минздраве это понимают и для дальнейшего совершенствования отраслевой системы оплаты труда в 2020–2021 гг. необходимо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе. «Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат», – добавила она. Кроме того, по каждой квалификационной группе нужно установить минимальные оклады, добавила Скворцова. По ее словам, переход на новую отраслевую систему оплаты труда медиков потребует не менее двух лет и дополнительных средств из бюджета. Предварительную оценку необходимых расходов на реформу Минздрав планирует сделать до сентября 2020 г.