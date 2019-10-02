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Завод в Дзержинске оштрафовали на миллион рублей после серии взрывов в июне

Завод «Кристалл» в Дзержинске оштрафовали на 1,1 млн руб. из-за многочисленных нарушений норм охраны труда, говорится в сообщении на сайте государственной инспекции труда Нижегородской области. Ведомство провело проверку после того, как в июне на заводе произошла серия взрывов.

Работники были допущены к работе без предварительного прохождения медицинского осмотра, а также без обучения и проверки знаний по охране труда, говорится в сообщении инспекции. Кроме того, у сотрудников не было спецодежды, а 157 работников предприятия, чья работа связана с источником повышенной опасности, не прошли обязательные психиатрические освидетельствования. Нарушения являются предпосылками для возникновения несчастных случаев на производстве, сообщили в пресс-службе.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» произошла 1 июня. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. Пострадали почти 90 человек, 18 из них госпитализировали. В городе вводился режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело. Следствие указывало, что причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса. На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он потребовал установить, как на заводе устранялись недостатки, выявленные еще до серии взрывов.