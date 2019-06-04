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Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Президент Владимир Путин потребовал установить, как на заводе «Кристалл» в Дзержинске устранялись недостатки, выявленные еще до серии взрывов, сообщает «Интерфакс». «Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку», — отметил он. Путин пообещал обратиться в прокуратуру с этим вопросом.

Об этом президент заявил на совещании с руководителем МЧС Евгением Зиничевым. Зиничев сообщил Путину, что на предприятии еще в апреле были найдены нарушения требований противопожарной безопасности после подобного ЧП. Он подчеркнул, что их должны были устранить до 28 августа.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла 1 июня. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса.

Зиничев сообщил, что в результате взрывов было разрушено пять зданий и повреждены еще 54 строения. Всего, по его словам, были выбиты стекла в результате взрывов в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. В результате пострадали почти 90 человек, 18 из них - госпитализированы.