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Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

В свою очередь директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил изданию, что Москва рассчитывает на скорое освобождение Юзик. Он отметил, что это может произойти на этой неделе.

О задержании Юзик в столице Ирана 4 октября сообщил журналист Борис Войцеховский. По его словам, Юзик заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.