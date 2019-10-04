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В Иране задержали российскую журналистку

Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, сообщил в своем Facebook журналист Борис Войцеховский. «Позвонить в Москву ей (Юзик) разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это – лет 10, минимум»», – написал он.

Войцеховский уточнил в беседе с РБК, что Юзик прилетела в Тегеран около четырех дней назад. По его словам, в аэропорте у журналистки отобрали паспорт, пообещав вернуть документ, когда она будет улетать из страны. «Вчера в ее номер в гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции, выбили дверь, забрали ее и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами», – рассказал он.

Координатор движения наблюдателей Дагестана Руслан Магомедов подтвердил радиостанции «Эхо Москвы» эту информацию. Пресс-атташе российской дипмиссии в Иране Андрей Ганенко заявил «Интерфаксу», что посольство России в Тегеране в курсе ситуации и выясняет детали. Дочь Юзик через аккаунт матери в Facebook сообщила, что судебное разбирательство назначено 5 октября.

В 2016 г. Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.