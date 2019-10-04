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В Иране задержали российскую журналистку

Ведомости
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Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, сообщил в своем Facebook журналист Борис Войцеховский. «Позвонить в Москву ей (Юзик) разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это – лет 10, минимум»», – написал он.

Войцеховский уточнил в беседе с РБК, что Юзик прилетела в Тегеран около четырех дней назад. По его словам, в аэропорте у журналистки отобрали паспорт, пообещав вернуть документ, когда она будет улетать из страны. «Вчера в ее номер в гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции, выбили дверь, забрали ее и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами», – рассказал он.

Координатор движения наблюдателей Дагестана Руслан Магомедов подтвердил радиостанции «Эхо Москвы» эту информацию. Пресс-атташе российской дипмиссии в Иране Андрей Ганенко заявил «Интерфаксу», что посольство России в Тегеране в курсе ситуации и выясняет детали. Дочь Юзик через аккаунт матери в Facebook сообщила, что судебное разбирательство назначено 5 октября.

В 2016 г. Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

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Технологии
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Власти Москвы объявили тендер на мониторинг города с помощью дронов

Ведомости
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Департамент информационных технологий Москвы объявил тендер по видеомониторингу города с помощью беспилотников, следует из материалов на сайте госзакупок. Первым на закупку обратило внимание издание Baza.

Московские власти готовы потратить на это 60 млн руб. За эти деньги потенциальный исполнитель должен обеспечить видеосъемку с дронов объектов инфраструктуры города. В техническом задании уточняется, что съемка будет транслироваться на специальном сайте, но не указано будет ли он закрытым или общедоступным.

Конкурс был размещен 30 сентября. Прием заявок завершается 23 октября. Срок контракта — год. Съемку будут проводить после заказа мэрии, которая укажет место и период записи.  Дроны должны быть вертолетного типа, а в самой компании должны работать специалисты, которые умеют не только управлять, но и обслуживать дроны.

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Песков ответил на доклад ВШЭ о затяжном падении доходов среднего класса

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства примут во внимание доклад экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ) о ситуации с доходами среднего класса России.

«Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания», – заявил Песков журналистам. По его словам, в Кремле видят «сигналы», которые могут говорить о существующих проблемах в этой сфере. «Вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание и существует целый набор мер, которые сейчас реализуются правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности», – добавил представитель Кремля.

Журналисты попросили Пескова оценить работу правительства в связи с представленными ВШЭ данными и с учетом того, что, согласно «Стратегии – 2020», в России должны были на данный момент около 50% населения относиться к среднему классу. «По объективным и иным сложностям какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются, это очевидно. Вместе с тем, рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы просто неверно», – отметил Песков.

«Независимая газета» ранее представила результаты исследования ВШЭ, в которых говорится, что сокращающийся из-за кризиса российский средний класс недоволен экономической несправедливостью в России «точно так же, как и малообеспеченные группы населения». Согласно представленным результатам исследования, за 30 лет доля доходов 80% населения сократились примерно на 21%. При этом доля доходов группы наименее обеспеченных россиян снизилась за этот период почти вдвое.

Как отмечает издание, традиционным критериям среднего класса – уровню доходов, образования, профессионального и социального положения – в России соответствует очень малочисленная группа (около 7–8% жителей). И доходы этой группы населения продолжают снижаться.

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Кремль прокомментировал информацию о присвоении Чемезову звания Героя России

Ведомости
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России. «Такого указа не публиковалось, это единственное, что я вам могу сказать», – подчеркнул он.

О том, что президент Владимир Путин присвоил Чемезову звание Героя России, рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации. По их словам, документ был подписан несколько недель назад. Указ официально не обнародовался.

Согласно «Положению о звании Героя Российской Федерации», оно присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Сергей Чемезов удостоен этого звания за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, пояснял федеральный чиновник.

Путин уже присваивал звания Героя России высокопоставленным чиновникам, связанным с оборонной промышленностью. В 2018 г. Героями стали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов. Так был отмечен их вклад в разработку новых видов вооружений во время работы соответственно гендиректором госкорпорации «Росатом» и замминистра обороны по вооружению. Указы об их награждении тоже не публиковались.

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Перестрелка произошла на заводе «Кубанские деликатесы» из-за спора учредителей

Ведомости
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Попытка рейдерского захвата произошла на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников.

По словам одного из них, на территорию завода вошла группа из восьми вооруженных людей и попыталась взять предприятие под свой контроль. Эти люди открыли стрельбу и ранили двоих охранников предприятия. Как сообщил другой источник издания, один из охранников ранен в голову, второй получил легкое пулевое ранение. ТАСС отмечает, что число раненных возросло до трех, но госпитализация потребовалась только одному из пострадавших.

Захватчики сначала попытались взять в заложники находившихся на территории завода людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. В приемной директора «Кубанских деликатесов» подтвердили факт перестрелки. «Нам сейчас не до вас, у нас стреляют», – сказал сотрудник завода «Интерфаксу».

Как пояснил ТАСС глава Славянского района Роман Синяговский, причиной перестрелки стал спор между двумя учредителями. «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести», – пояснил он. В беседе с «РИА Новости» представитель администрации района назвал происшедшее попыткой рейдерского захвата.

ООО «Кубанские деликатесы» – консервный завод в городе Славянск-на-Кубани, основан в 2003 г. Является одним из ведущих производителей консервированных овощей на Кубани. Продукция завода продается в России и Казахстане.

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Технологии
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Apple увеличила производство новых бюджетных iPhone из-за большого спроса

Ведомости
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Компания Apple попросила поставщиков увеличить производство iPhone 11 на 10%, или на 8 млн штук, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. «Эта осень оказалась более загруженной, чем мы предполагали. Раньше Apple была достаточно консервативна относительно заказов», – отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Apple отказалась от комментариев.

Как отмечает Nikkei Asian Review, новый бюджетный смартфон от Apple вызвал больший спрос, нежели ожидалось. Это подтверждает успешность стратегии гендиректора Apple Тима Кука по привлечению клиентов более дешевыми моделями на фоне слабеющей экономики, подчеркивает издание.

В сентябре Apple представила три новых iPhone – iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и его увеличенная версия, которая названа iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 – бюджетный гаджет, наследник прошлогодней модели iPhone XR. У смартфона Retina-дисплей с диагональю 6,1 дюйма, а также две камеры, одна из которых широкоугольная. Цена смартфона в России – от 59 990 руб.

В российских магазинах новая линейка гаджетов продается лучше прошлогодних.

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Бизнес
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Бывший топ-менеджер «Пятерочки» перешел на работу в «Дикси»

Ведомости
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Алексей Клочков назначен заместителем генерального директора по коммерции группы компаний «Дикси», говорится в ее сообщении. Уточняется, что в зону ответственности Клочкова будут входить вопросы категорийного менеджмента, маркетинга, электронной коммерции и big data.

Клочков – выпускник МГУ им. Ломоносова. С 2016 по 2018 г. занимал должность коммерческого директора торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group, а до этого работал на различных управленческих позициях в компании Procter & Gamble.

Ранее сообщалось, что бывший директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, развивавший «Пятерочку», стал топ-менеджером крупнейшего табачного дистрибутора России – компании «Мегаполис». Как выяснили «Ведомости», в «Мегаполисе» Плетнев займется взаимодействием с ритейлером «Дикси» – продажей товаров повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. ГК «Дикси» управляла 2707 магазинами в 755 городах и населенных пунктах России.

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Политика
Новости

Три человека погибли в результате аварийной посадки Ан-12 на Украине

Ведомости
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В результате аварийной посадки транспортного Ан-12 на территории Украины погибли три человека. Об этом сообщается на сайте Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что утром – в 7:10 мск – в ведомство поступила информация, что Ан-12 при заходе на посадку в 13,7 км от аэропорта «Львов» исчез с радара. Через 19 минут член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Ан-12 нашли в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета находились восемь человек: один – человек, сопровождавший груз, который находился на борту, и еще семеро – члены экипажа. В результате падения самолета трое погибли, еще четверо пострадали.

Причиной аварийной посадки стало то, что у самолета закончилось горючее, сообщило министерство инфраструктуры Украины. По данным ведомства, Ан-12 принадлежит авиакомпании «Украина – Аэроальянс», он совершал рейс из Испании во Львов.

По информации аэропорта «Львов», Ан-12 летел в Турцию и садился на дозаправку.

Бизнес
Новости

Магазин Team Putin откроют вместо бутика Christian Louboutin в Москве

Ведомости
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Владелица бутика Aizel Айсель Трудел откроет магазин Aizel x Team Putin, сообщает РБК. Первыми обратили внимание на рабочих, устанавливающих такую вывеску над дверями магазина на Большой Дмитровке, авторы Telegram-канала Blueprint. Представитель Aizel подтвердил РБК, что бутик с капсульной коллекцией откроется 8 октября.

В распоряжении издания также оказалось приглашение на открытие pop-up-пространства (временной точки продаж) Aizel x Team Putin.

Team Putin – это движение хоккеиста Александра Овечкина. Овечкин – сторонник президента России Владимира Путина. Он неоднократно высказывался в его поддержку, а в 2017 г. создал общественное движение Putin Team, которое поддерживало Путина на президентских выборах.

Отмечается, что магазин будет открыт на месте флагманского бутика Christian Louboutin на Большой Дмитровке, закрывшегося в начале июля. Принадлежащее Трудел ООО «Меркурий-регионы» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Putin Team, но он пока не зарегистрирован.

Айсель Трудел принадлежит Landau Fashion Group, владеющая правами на открытие в России магазинов Diane Von Furstenberg, Marc Jacobs, Christian Louboutin, J.Mendel, Oscar de la Renta, Charlotte Olympia, Agent Provocateur. Трудел вошла в 2019 г. в список самых влиятельных персон мировой индустрии моды по версии Business of Fashion.

Бизнес
Новости

BP назвала дату ухода Дадли с поста гендиректора

Ведомости
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Боб Дадли уйдет с поста гендиректора британской BP после 4 февраля 2020 г. – даты раскрытия результатов группы за текущий год. Об этом говорится в сообщении компании. Как отмечается в сообщении, 31 марта 2020 г. он выйдет на пенсию.

Его пост займет Бернард Луни, работающий в BP с 1991 г. и в настоящее время отвечающий за добычу. Он станет гендиректором и войдет в совет директоров BP 5 февраля 2020 г.

О том, что Дадли покинет пост гендиректора BP, сообщал Sky News в конце сентября. В начале октября Дадли подтвердил это. «Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости», – отметил гендиректор BP. Дадли родился 14 сентября 1955 г. В прошлом месяце ему исполнилось 64 года.

Дадли возглавил BP в 2010 г. после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций компании, поставив ее на грань банкротства. В 2003–2008 гг. он возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.

Бизнес
Новости

«Победа» попросила Минтранс о компенсации за приостановку полетов в Грузию

Ведомости
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Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», направила письмо в Министерство транспорта России с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании. Информацию об этом подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе «Победы».

По данным «Коммерсанта», убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 млн руб. При этом источники газеты в нескольких авиакомпаниях уверены, что деньги из бюджета не будут выделены.

В конце июня возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались митинги, которые закончились столкновениями с полицией и задержаниями протестующих. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Владимир Путин в ответ на беспорядки в грузинской столице запретил прямые перелеты между Россией и Грузией. Запрет вступил в силу 8 июля. Позже в Кремле допустили возобновление полетов в Грузию, если исчезнут все угрозы для граждан России, находящихся в этой стране.

До введения запрета на полеты «Победа» летала в Тбилиси и Батуми из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Перми. Также в Грузию летали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia, указывает «Коммерсантъ». В S7 изданию сообщили, что оценивают убытки в 600 млн руб., свои расчеты компания передала правительству, собеседник в Red Wings в свою очередь отметил, что компания оценивает недополученную прибыль в 200 млн руб.

Политика
Новости

NYT: американские дипломаты готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»

Ведомости
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Американский посол в ЕС Гордон Сондленд и спецпредставитель на Украине Курт Волкер готовили для украинского президента Владимира Зеленского заявление о поддержке Киевом проведения расследования против крупнейшего независимого производителя газа на Украине Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

По их информации, о подготовке заявления знал личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Документ был составлен через несколько недель после состоявшегося 25 июля телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Неизвестно, знает ли о содержании заявления Зеленский, отмечает газета. Но, по словам источника издания, один из помощников украинского президента знал о готовящемся документе. Данное заявление было попыткой успокоить Трампа и Джулиани и нормализовать отношения между двумя странами, пишет газета.

Сондланд и Волкер считают, что Джулиани отрицательно влияет на мнение Трампа об Украине. Получение подобного обязательства от президента Украины должно было подтолкнуть Трампа к оказанию поддержки новому украинскому правительству, говорят источники. Сам Джулиани заявил газете, что он знает о подготовке заявления, однако оно составлялось не по его просьбе. По его словам, документ содержит обязательство по расследованию дела Burisma и обстоятельств вокруг президентских выборов США в 2016 г.

В четверг, 3 октября, телеканал ABC News опубликовал фрагменты переписки американских дипломатов, в которых говорится о подготовке заявления.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович из-за того, что она препятствовала проведению расследования в отношении Burisma Holdings. По информации источников издания, сотрудникам госдепартамента США дали понять, что отзыв Йованович является одной из приоритетных задач для Трампа. Ее возвращение в США одобрил госсекретарь Майкл Помпео, отмечает газета.

Во время президентства Барака Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. Его доход за пять лет составил около $2 млн. По мнению Трампа, это является показателем коррупции.

В конце апреля Джо Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2020 г. от демократической партии. Сейчас Байдену 76 лет, ранее он восемь лет занимал пост вице-президента США при Обаме.

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