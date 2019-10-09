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Арашуков назвал инициаторов уголовного дела против него

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, обвиняемый в заказных убийствах, рассказал свою версию появления уголовных дел в отношении него и его отца, сообщает РБК со ссылкой на материалы Басманного суда. Согласно заявлению экс-сенатора, уголовное преследование семьи Арашуковых осуществлялось по инициативе начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, финансовую поддержку при этом оказывала семья Деревых. Все это Арашуков, по его словам, узнал от своих друзей, у которых были общие знакомые с Эдуардом Деревым – сыном обвиняемого в мошенничестве бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.

Как утверждает Арашуков, Боташев, занимавший пост министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 гг., угрожал ему из-за проверки деятельности регионального управления Федеральной миграционной службы в 2016 г. В 2018 г. полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе стал давний знакомый Боташева Александр Матовников, рассказал сенатор. По его версии, Боташев заплатил Матовникову $5 млн, полученных от семьи Дерева, за то, чтобы тот донес до президента негативную информацию о семье Арашуковых.

Эдуард Дерев в разговоре с РБК назвал слова Арашукова полным бредом и заявил, что подаст в отношении него иск о клевете. По его мнению, обвиняемый таким образом пытается уйти от ответственности за совершенные преступления.

Бывший сенатор также рассказал, что некоторое время назад в СМИ по заказу Боташева появились фотографии председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина на отдыхе в отеле Арашуковых «Адиюх-пэлас». В материалах говорилось, что Бастрыкин является другом семьи и поэтому уголовные дела в отношении экс-сенатора не продвигаются. По мнению Арашукова, после этих публикаций председателю Следственного комитета было опасно вникать в его дело и проверять доказательства. Обвиняемый заверил, что Бастрыкин приезжал в «Адиюх-пэлас» не по его приглашению, он отдыхал там с семьей, самостоятельно выбрав этот отель.

Рауф Арашуков был задержан 30 января, его обвиняют в причастности к убийству лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также в участии в преступной группировке. Экс-сенатор вину отрицает. В тот же день, 30 января, был задержан и отец Рауфа Арашукова – Рауль Арашуков. Следствие считает его виновным в создании преступной группировки и хищениях у «Газпрома» более 30 млрд руб.

Какие сенаторы были фигурантами уголовных дел