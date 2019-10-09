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Медведев назначил нового главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета. Им стал Игорь Шумаков, занимавший до этого пост заместителя руководителя ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова. Указ о назначении Шумакова пока не опубликован.

Предыдущий руководитель Росгидромета Максим Яковенко, возглавлявший службу с сентября 2017 г., ушел в отставку в начале октября. Причины его увольнения не сообщались. Сам Яковенко за час до публикации официального распоряжения о его отставке говорил РБК, что «никуда не собирается».

Ранее о скорой отставке Яковенко сообщили Telegram-каналы «Политджойстик» политолога Марата Баширова и «Зеленый змий». Последний уточнял, что претензии к Яковенко были у МЧС. На совещании, которое прошло в середине сентября, глава министерства Евгений Зиничев доложил президенту Владимиру Путину, что последствий паводков на Дальнем Востоке можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя передал информацию о прогнозе погоды.