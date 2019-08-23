Минкомсвязи рассчитывает провести первые частотные аукционы для 5G до конца года

Arne Dedert / dpa / AFP

Замминистра связи Олег Иванов рассчитывает провести первые аукционы на частоты в диапазоне 24,5–29,5 ГГц для 5G до конца 2019 г., заявил он «Ведомостям». Кроме того, он рассчитывает на развитие сетей нового поколения в диапазоне 4,4–4,9 ГГц. По его словам, все операторы «большой четверки» готовы совместно строить инфраструктуру для 5G под диапазоны ниже 6 ГГц. «У меня на столе предложения от всех четырех [операторов]», – заверил Иванов журналистов.

Министерство же пока оценивает стоимость расчистки всех проблемных диапазонов, включая 3,4–3,8 ГГц. «По субъективной оценке, расчистка 3,4–3,8 ГГц может стоить миллиарды долларов», – сказал Иванов.

Сообщение о том, что президент Владимир Путин поставил резолюцию «согласен» на письме с отрицательной позицией Совбеза по расчистке диапазона 3,4–3,8 ГГц, Иванов в разговоре с журналистами назвал «старым». Однако «действительно есть проблемы, действительно очень серьезные системы у нас работают в этом диапазоне и просто так освободить его нереально», признал Иванов. Он также пообещал проводить новые тесты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц по согласованию с силовыми ведомствами.

По его словам, «большая четверка» операторов определила подходы «по созданию единого инфраструктурного оператора – для строительства инфраструктуры для диапазона ниже 6 ГГц, не для ведения бизнеса». «Верхний диапазон 24,5–29,5 ГГц постараемся разыграть на аукционах до конца 2019 г.», – заявил Иванов.

Операторы представили согласованное видение по объединению в интересах внедрения 5G, «Мегафон» участвовал в формировании консолидированной позиции рынка, подтверждает представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук. По предложению операторов объединение должно заниматься всеми диапазонами 5G, уверяет он: и в диапазонах ниже 6 ГГц, и в диапазоне 24,5–29,5 ГГц. Речь идет не об объединении для предоставления услуг, а о совместном построении инфраструктуры, расчистке частот, перечисляет он.

Сейчас все заинтересованные стороны рассматривают возможность объединения операторов для высвобождения частот под строительство 5G, а не для совместного строительства инфраструктуры, спорит представитель МТС Алексей Меркутов. Формат взаимодействия обсуждается, ключевой вопрос – расчистка диапазона 3,4–3,8 ГГц, уверяет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. От других комментариев она отказалась.

«Т2 РТК холдинг» (на 45% принадлежит «Ростелекому» и работает под брендом Tele2) поддерживает предложение регулятора по созданию единого инфраструктурного оператора и передаче ему всех возможных частот для развития 5G, говорит представитель оператора Дарья Колесникова. Единый инфраструктурный оператор позволит сотовым компаниям оптимизировать расходы: так как услуга 5G вряд ли сразу станет массовой, поэтому имеет смысл экономить на издержках и строить единую сеть на несколько операторов, объяснял представитель Tele2 в декабре прошлого года. Но для полноценного развития сетей нужен диапазон 3,4–3,8 ГГц, настаивает Колесникова. А для решения вопроса об участии в аукционах на частоты 24,5 –29,5 ГГц еще нужно изучить их условия, добавляет она.

«Ростелеком» в декабре также поддерживал модель единого инфраструктурного оператора. Это удешевит, а главное, ускорит развертывание сетей пятого поколения и решит проблему дефицита радиочастотного ресурса, говорил тогда представитель «Ростелекома». «Ведомости» ожидают комментарий представителя оператора.

Диапазон 4,4–4,99 ГГц близок к 3,4–3,8 ГГц по техническим характеристикам, говорил ранее представитель «Мегафона», но для него не хватает оборудования, а массово доступным он станет лишь за 5–7 лет. Кроме того, в мире диапазон 4,4–4,99 ГГц часто используется для бортового авиационного электрооборудования – это дополнительно ограничивает его потенциал, указывал он. По оценке представителя Tele2, абонентские устройства для 4,4–4,99 ГГц появятся через 3–5 лет, а по мнению эксперта Ericsson по 5G Георгия Муратова – через 2–3 года. По словам эксперта Huawei Дмитрия Конарева, разные устройства Huawei – некоторые смартфоны, базовые станции и другие продукты – уже поддерживают 4,8–4,9 ГГц в числе других диапазонов.