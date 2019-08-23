Технологии / Телекоммуникации

Минкомсвязи рассчитывает провести первые частотные аукционы для 5G до конца года

По словам замминистра, операторы связи согласны строить инфраструктуру по модели единого инфраструктурного оператора

Замминистра связи Олег Иванов рассчитывает провести первые аукционы на частоты в диапазоне 24,5–29,5 ГГц для 5G до конца 2019 г., заявил он «Ведомостям». Кроме того, он рассчитывает на развитие сетей нового поколения в диапазоне 4,4–4,9 ГГц. По его словам, все операторы «большой четверки» готовы совместно строить инфраструктуру для 5G под диапазоны ниже 6 ГГц. «У меня на столе предложения от всех четырех [операторов]», – заверил Иванов журналистов.

Министерство же пока оценивает стоимость расчистки всех проблемных диапазонов, включая 3,4–3,8 ГГц. «По субъективной оценке, расчистка 3,4–3,8 ГГц может стоить миллиарды долларов», – сказал Иванов.

Сообщение о том, что президент Владимир Путин поставил резолюцию «согласен» на письме с отрицательной позицией Совбеза по расчистке диапазона 3,4–3,8 ГГц, Иванов в разговоре с журналистами назвал «старым». Однако «действительно есть проблемы, действительно очень серьезные системы у нас работают в этом диапазоне и просто так освободить его нереально», признал Иванов. Он также пообещал проводить новые тесты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц по согласованию с силовыми ведомствами.

По его словам, «большая четверка» операторов определила подходы «по созданию единого инфраструктурного оператора – для строительства инфраструктуры для диапазона ниже 6 ГГц, не для ведения бизнеса». «Верхний диапазон 24,5–29,5 ГГц постараемся разыграть на аукционах до конца 2019 г.», – заявил Иванов.

Операторы представили согласованное видение по объединению в интересах внедрения 5G, «Мегафон» участвовал в формировании консолидированной позиции рынка, подтверждает представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук. По предложению операторов объединение должно заниматься всеми диапазонами 5G, уверяет он: и в диапазонах ниже 6 ГГц, и в диапазоне 24,5–29,5 ГГц. Речь идет не об объединении для предоставления услуг, а о совместном построении инфраструктуры, расчистке частот, перечисляет он.

Сейчас все заинтересованные стороны рассматривают возможность объединения операторов для высвобождения частот под строительство 5G, а не для совместного строительства инфраструктуры, спорит представитель МТС Алексей Меркутов. Формат взаимодействия обсуждается, ключевой вопрос – расчистка диапазона 3,4–3,8 ГГц, уверяет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. От других комментариев она отказалась.

«Т2 РТК холдинг» (на 45% принадлежит «Ростелекому» и работает под брендом Tele2) поддерживает предложение регулятора по созданию единого инфраструктурного оператора и передаче ему всех возможных частот для развития 5G, говорит представитель оператора Дарья Колесникова. Единый инфраструктурный оператор позволит сотовым компаниям оптимизировать расходы: так как услуга 5G вряд ли сразу станет массовой, поэтому имеет смысл экономить на издержках и строить единую сеть на несколько операторов, объяснял представитель Tele2 в декабре прошлого года. Но для полноценного развития сетей нужен диапазон 3,4–3,8 ГГц, настаивает Колесникова. А для решения вопроса об участии в аукционах на частоты 24,5 –29,5 ГГц еще нужно изучить их условия, добавляет она.

«Ростелеком» в декабре также поддерживал модель единого инфраструктурного оператора. Это удешевит, а главное, ускорит развертывание сетей пятого поколения и решит проблему дефицита радиочастотного ресурса, говорил тогда представитель «Ростелекома». «Ведомости» ожидают комментарий представителя оператора.

Диапазон 4,4–4,99 ГГц близок к 3,4–3,8 ГГц по техническим характеристикам, говорил ранее представитель «Мегафона», но для него не хватает оборудования, а массово доступным он станет лишь за 5–7 лет. Кроме того, в мире диапазон 4,4–4,99 ГГц часто используется для бортового авиационного электрооборудования – это дополнительно ограничивает его потенциал, указывал он. По оценке представителя Tele2, абонентские устройства для 4,4–4,99 ГГц появятся через 3–5 лет, а по мнению эксперта Ericsson по 5G Георгия Муратова – через 2–3 года. По словам эксперта Huawei Дмитрия Конарева, разные устройства Huawei – некоторые смартфоны, базовые станции и другие продукты – уже поддерживают 4,8–4,9 ГГц в числе других диапазонов.

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике