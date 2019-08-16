5G через Ж

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Преимущество интересов людей в погонах перед интересами людей гражданских, людей государства перед людьми обыкновенными, и без того довольно очевидное для каждого, кто следит за происходящим в стране, становится все нагляднее. Но чем дальше, тем отчетливее это противоречие обозначает конфликт не только разных групп, но разных целей и идей – отставания и развития, остановки или прорыва, и этот конфликт не может не осознаваться теми, кто руководит страной.

Владимир Путин поддержал силовиков, которые не хотят отдавать сотовым операторам самый популярный в мире диапазон частот для развития сетей связи 5G, 3,4–3,8 ГГц, – в России он сейчас используется военными. 5G – это больше, чем просто очень быстрый интернет, это база для технологического прорыва, о котором говорил в своем послании сам президент: без него невозможны телемедицина, беспилотные авто, удаленное управление промышленными роботами, видео с виртуальной и дополненной реальностью, умная энергетика, умные города и дома, интернет вещей и проч. Развитие 5G возможно в разных диапазонах – для разных территорий и задач, тот, который занимают военные, должен обслуживать большие города. Именно для этого диапазона, выбранного большинством стран (им не пришлось отвоевывать эти частоты у военных), сейчас активно разрабатывается оборудование. Если Россия будет вынуждена использовать другой диапазон, 4,8–4,99 ГГц, ей придется, во-первых, дольше ждать (коммерческого оборудования под эти частоты еще нет, главный разработчик и производитель оборудования для этого альтернативного диапазона – Китай), во-вторых, ограничиться заведомо более узким кругом разработчиков, в-третьих, ставить вышки чаще, а значит, внедрение 5G в конечном итоге обойдется дороже – и платить за это, понятно, будут в конечном счете сами пользователи. Гражданские пользователи.