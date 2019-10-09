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Суд отказал в восстановлении на службе задержавшему Голунова экс-полицейскому

Московский городской суд отказал бывшему сержанту МВД Роману Феофанову, участвовавшему в задержании журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, в восстановлении на службе, говорится в материалах картотеки суда. Первым на это обратил внимание РБК.

В задержании журналиста издания Meduza участвовали трое: полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Все они обратились в суд, обжаловав увольнение со службы. Ответчиками по всем искам являются столичное управление МВД и УВД по Западному административному округу Москвы. По делам Щирова и Уметбаева заседания еще не проходили. Рассмотрение дела Уметбаева назначено на 17 октября, У Щирова 10 октября пройдет беседа, говорится в карточке дела.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания журналиста. К сообщению были прикреплены фото нарколаборатории, которая якобы была дома у Голунова. Знакомые журналиста обратили внимание, что на кадрах не его квартира. Позже управление признало ошибку. Через пять дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов заявил, что был избит полицейским Максимом Уметбаевым. Тот два раза ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь.