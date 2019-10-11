Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Президент Сбербанка Герман Греф отреагировал на требование премьера Дмитрия Медведева отменить комиссию за переводы внутри банка. По его словам, Сбербанк начнет работать в этом направлении в 2020 г.

Накануне премьер потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и «межрегиональной дискриминацией». Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве.

В конце 2017 г. Греф говорил, что Сбербанк в ближайшие годы не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы. «Это большая часть наших доходов», — объяснял он. Сейчас банк не может отказаться от взимания комиссии, потому что потеряет большую сумму денег, говорил Греф. Банкам нужно время на отмену этой комиссии, пояснял президент Сбербанка. На отмену роуминга внутри сети потребовалось 20 лет, отмечал он.