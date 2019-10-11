Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Президент Сбербанка Герман Греф отреагировал на требование премьера Дмитрия Медведева отменить комиссию за переводы внутри банка. По его словам, Сбербанк начнет работать в этом направлении в 2020 г.
Накануне премьер потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и «межрегиональной дискриминацией». Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве.
В конце 2017 г. Греф говорил, что Сбербанк в ближайшие годы не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы. «Это большая часть наших доходов», — объяснял он. Сейчас банк не может отказаться от взимания комиссии, потому что потеряет большую сумму денег, говорил Греф. Банкам нужно время на отмену этой комиссии, пояснял президент Сбербанка. На отмену роуминга внутри сети потребовалось 20 лет, отмечал он.
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg. «Раньше вообще не было спроса на американские гособлигации, но сейчас мы видим, что люди хотят покупать их в разных формах», – сказал агентству руководитель подразделения инвестиционных продуктов и финансового консультирования банка Михаил Знаменский.
Портфель среднестатистического клиента, у которого в банке как минимум 60 млн руб. (всего у «Ситибанка» около 500 таких клиентов), состоит на 22% из облигаций развитых стран. Год назад на них приходилось около 10%.
По словам Знаменского, состоятельные клиенты «Ситибанка» также интересуются высокодоходными облигациями развитых рынков со сроком погашения в 3–5 лет и акциями американских компаний в таких секторах, как здравоохранение, робототехника и искусственный интеллект.
Это свидетельствует о том, что меры российских властей по дедолларизации экономики и снижению ее уязвимости для американских санкций не отразились на частных счетах, отмечает Bloomberg. Игнорируя геополитику, клиенты Citigroup смогли избежать распродажи рисковых активов и заработать на ралли казначейских бумаг.
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове дал признательные показания, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). По словам мужчины, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, сменил в дверях замок и самовольно завладел помещением. 9 октября подозреваемый находился в этом гараже, когда мимо проходил ребенок. Девочка, по словам задержанного, поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись разоблачения, мужчина убил ребенка.
Эта версия будет проверена следователем, заверил СКР. Отмечается, что задержанный ранее был судим за совершение тяжких преступлений, он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
Поиски 9-летней девочки в Саратове велись с 9 октября, утром в среду она ушла в школу и пропала. В поисковой операции были задействованы сотни добровольцев, сотрудники МЧС и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Вечером 10 октября стало известно, что ребенок найден мертвым. Практически сразу саратовское управление СКР сообщило о задержании подозреваемого 1984 года рождения.
Жители Саратова вечером в четверг устроили стихийный митинг, который продолжался до пяти часов утра. Несколько сотен человек требовали от сотрудников правоохранительных органов выдать им мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве ребенка.
Общий долг компаний, связанных с семьей бизнесмена Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, составляет почти 1 трлн руб. ($15 млрд), сообщает Forbes со ссылкой на два источника.
Среди крупнейших кредиторов семьи бизнесмена: банк «Траст», которому, по данным источников, племянник Гуцериева должен 320 млрд руб., и Сбербанк, которому семья должна $5 млрд (325 млрд руб.). Кроме этого, 7 октября Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на сумму более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Купленный Гуцериевым Афипский НПЗ должен Сбербанку более 170 млрд руб., писал РБК. Кроме того, компания «Русснефть», подконтрольная семье, должна ВТБ 77 млрд руб. Также компании бизнесмена должны еще нескольким банкам, но сумма каждого из этих кредитов не превышает 10 млрд руб. Источник Forbes в окружении Гуцериева говорит, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Михаил Гуцериев – председатель совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть». За три года долги структур семьи выросли почти в два раза, их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечает издание. В 2018 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянники Билан Ужахов и Микаил Шишханов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes. Совокупное состояние членов семьи оценили в $5,97 млрд.
Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Стратегия определяет цели и основные задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры, направленные на его использование.
В мире происходит ускоренное внедрение технологических решений на основе искусственного интеллекта, говорится в документе. По оценкам экспертов, благодаря внедрению таких решений рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Россия обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании искусственного интеллекта, отмечается в стратегии.
В качестве основных принципов развития искусственного интеллекта в документе указываются защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, целостность инновационного цикла, разумная бережливость и поддержка конкуренции.
Отмечается, что приоритетные направления развития искусственного интеллекта будут определяться президентом, исходя из национальных целей и стратегических задач. При этом использование таких технологий в отраслях экономики будет носить «сквозной» характер.
В Красном море на иранском нефтяном танкере произошло два взрыва, сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию, которой принадлежит танкер. Экипаж не пострадал.
Танкер находится почти в 100 км от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате взрыва были повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива в море. Специалисты выясняют причину взрыва. По информации агентства, это может быть теракт.
Летом на Ближнем Востоке произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами. В июне в Оманском заливе было совершено нападение на два танкера норвежской и японской компаний. В США заявили, что ответственность за инцидент «с большой долей вероятности» несет Иран. Тегеран также задержал два иностранных танкера в июле и августе.
В середине сентября дроны атаковали государственную нефтегазовую компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.
Сотрудники московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального вывода за рубеж более 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Преступная группа действовала с 2015 по 2018 г. Для перевода денег на счета нерезидентов они использовали поддельные платежные поручения и реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм, операции проводились под видом исполнения внешнеторговых контрактов, рассказали в ведомстве.
В Московском регионе и в Санкт-Петербурге проведено более 20 обысков, изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-клиент», компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщили в МВД. Имя задержанной не раскрывается, ей уже предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно подготовленной министерством инициативе, кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные из-за «нарушения его права на свободный выбор услуг» в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Кроме того, законопроект предусматривает, что договоры потребкредитов на срок более года не должны содержать обязанность заемщика застраховаться на весь срок кредитования или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.
За риском обхода кредиторами этого закона будет следить ЦБ, рассказали газете в Минфине. ЦБ поддержал предложенные министерством поправки, но не исключил возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов. Кредиторы тоже поддержали нововведения. Однако, по их мнению, необходима дополнительная проработка законопроекта.
Соединенные Штаты не будут предоставлять военную помощь Турции в период операции против курдов в Сирии, несмотря на просьбы Анкары, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя госдепартамента.
«Об этом турки просили на разных уровнях в разное время», – уточнил он. По его словам, речь о военной помощи зашла в ходе телефонного разговора президентов США и Турции. представитель госдепартамента пояснил, что США также «не будут противостоять вторжению в военном отношении».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Всего в первый день операции были нанесены удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии. В тот же день турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.
По данным агентства Anadolu, вооруженные силы Турции заявили о ликвидации 228 «террористов» в ходе военной операции.
Минздрав России разработал новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст приказа. Новым обязательным условием допуска к вождению автомобиля станет тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме – карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Ранее подобный анализ проводился по желанию врача.
Новые правила уже утверждены приказом Минздрава России и согласованы с МВД. Документ находится на регистрации в Минюсте. Согласно документу, если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в наркодиспансер, где специалисты должны будут провести с ним дополнительные тесты и выяснить, годен ли он к вождению автомобиля.
Также документ уточняет порядок проверки граждан у нарколога. Из текста приказа следует, что будущим водителям предложат сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест будет проводиться с помощью полосок-индикаторов, выявляющих следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина и других веществ. В случае подозрений в употреблении запрещенных препаратов врачи будут дополнительно проверять претендента с помощью тестов в лаборатории, уточняет издание.
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники. Это произойдет в случае, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 г., пишет издание.
Также необходимым условием для этого газета называет невмешательство минфина США в ситуацию и отказ ведомства отменить выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.
Правительство Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA перестали платить по внешним облигациям с осени 2017 г., многие внутренние поставщики тоже давно не получают денег. Венесуэла еще обслуживает лишь облигации PDVSA с погашением в 2020 г., которые обеспечены 50,1% акций нефтеперерабатывающей компании Citgo. Другие 49,9% акций этой американской «дочки» PDVSA заложены под кредит, выданный «Роснефтью».